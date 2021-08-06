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跑步知識／北台灣的越野跑路線有哪些？

運動筆記 / Jack Kox

北台灣有很多越野跑路線

搭捷運就可以前往各個路線

下山都離市區很近

跑完要補給吃美食都很容易

在不同的山上也都可以

欣賞各個角度的台北城市風景

城市夜景也非常的棒

再往大台北延伸出去

也可以搭火車到比較遠的景點

三貂嶺,無耳茶壺山,草嶺古道等等

都是非常棒的登山健行越野跑景點

還有很多路線無法一一詳盡

本集就稍微聊一下北台灣大家常去的路線

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