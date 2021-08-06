跑步知識／北台灣的越野跑路線有哪些？
北台灣有很多越野跑路線
搭捷運就可以前往各個路線
下山都離市區很近
跑完要補給吃美食都很容易
在不同的山上也都可以
欣賞各個角度的台北城市風景
城市夜景也非常的棒
再往大台北延伸出去
也可以搭火車到比較遠的景點
三貂嶺,無耳茶壺山,草嶺古道等等
都是非常棒的登山健行越野跑景點
還有很多路線無法一一詳盡
本集就稍微聊一下北台灣大家常去的路線
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