快訊

影／新北雙溪火警2樓全面燃燒 1名女童受困搶救中

被批失誤太多才失金牌 戴資穎IG說重話「站在場上的不是你」

奧運女子三千障礙 烏干達 Chemutai 刷新國家紀錄奪金！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

8/4 晚間迎來女子 3000m 障礙賽！揮別 8/2 的雨天，今天晚間東京主會場的溫度來到了 28 度。

圖/ 東京奧運熱傷害預防官網

上一屆里約奧運的金牌選手 Ruth Jebet 因違反禁藥法規，所以自 2018 年開始禁賽 4 年，無緣來衛冕三千障礙冠軍，而在本場決賽名單中，還可以看到上屆奧運銀、銅牌選手殺入決賽 ，有來自肯亞的 Hyvin Kiyeng Jepkemoi  及美國的 Emma Coburn 來尋求再次奪牌！同樣來自肯亞 Chepkoech Beatrice 也是目前女子三千障礙紀錄保持人，在 2018 摩納哥跑出了 8 分 44 秒驚人成績，更是唯三突破 9 分內的選手。也是目前決賽名單中唯一跑進 9 分內的選手。

選手名單、PB / 預賽成績 一覽

圖/愛爾達體育台

雖然，Beatrice 有著絕對的成績，但 Emma Coburn、Courtney Frerichs、Hyvin Kiyeng Jepkemoi、Winfred Mutile Yavi、Gesa Felicitas Krause 等選手皆有在 9 分初的實力，看來女子三千障仍將會有一場血戰。

鳴槍起跑

圖/愛爾達體育台

鳴槍起跑後，由肯亞 KiyengChepkoech 來進行領跑，再比賽進行至一分鐘後，烏干達女將 Chemutai 跑了出來，在前面領跑。

圖/愛爾達體育台

領跑剩下 4 圈時，美國女將 Courtney跑了出來領頭試圖加快集團速度，此時集團已經逐漸拉長，還在領先群的有烏干達女將、肯亞、美國等選手。

圖/愛爾達體育台

來到倒數第二圈，美國女將 Courtney將速度再次提升，試圖拉開與第二名之間的距離，此時已經與第三名的選手拉開相當一段的差距。隨後進入最後一圈，烏干達 Chemutai奪回領先位置。

圖/愛爾達體育台

在進入最後的水坑後，Chemutai已經拉開了一小段優勢，全速向終點前進，以 9 分 01 秒 45 成績，通過終點獲得金牌，還打破了國家紀錄；而美國女將 Courtney在後方苦苦追趕，後頭肯亞Kiyeng越追越近，最終Courtney還是以 1 秒的優勢，率先通過終點，以個人賽季最佳的 9 分 04 秒 79 獲得銀牌。Kiyeng 最後以 1 秒之差獲得銅牌。

圖/愛爾達體育台

而世界紀錄保持人 Chepkoech在中段被拉開後，就未能回到領先集團，最終以出乎意料的 9 分 16 秒 13 獲第七名告終，上屆銅牌Coburn則因為沒有跑在賽道的範圍內而被以 TR 17.3.2 規則判罰 DQ ，未能留下成績。最後，本賽比賽中有 4 位選手跑出了新的國家紀錄，其中包括烏干達、斯洛維尼亞、英國、加拿大。

延伸閱讀

田徑／東奧男子800公尺決賽 肯亞選手「穿金戴銀」

田徑／女子3000公尺障礙決賽 烏干達選手摘金

綠委：當一日奧運迷沒關係 只要支持合法轉播管道

奧運女子八百Mu全程領跑奪金 王春雨93年來首位亞裔決賽選手

相關新聞

奧運男子八百Korir、Rotich 橫掃金銀牌 延續肯亞王朝

過去兩屆奧運男子 800m 由世界紀錄保持者肯亞 David Rudisha 統治，倫敦奧運以完全領跑的方式破世界紀錄 1:40.91 奪冠，堪為史上最偉大的 800m，2016 年再度以 1:42.

奧運女子三千障礙 烏干達 Chemutai 刷新國家紀錄奪金！

8/4 晚間迎來女子 3000m 障礙賽！揮別 8/2 的雨天，今天晚間東京主會場的溫度來到了 28 度。 圖/ 東京奧運熱傷害預防官網 上一屆里約奧運的金牌選手 Ruth Jebet 因違反

奧運女子八百Mu全程領跑奪金 王春雨93年來首位亞裔決賽選手

自從世界田徑總會制定了女子選手睪固酮標準，限制了超標的選手參加 400-1500m 的賽事，二連霸的南非 Caster Semenya 和上屆銀、銅牌因此缺席，本屆女子 800m 由睪固酮在標準範圍內

跑步知識／越野跑時要保持愉快的心情

跑步只是一項運動 越野跑也是運動 所以跑不到自己的目標的時候不需要太在意 在跑步的過程中 要保持愉快的心情來享受整個過程 身體自然會放鬆 跑步起來就會更加的流暢 在越野跑的時候

奧運男子3000m障礙賽 摩洛哥 Soufiane 奪魁 三浦龍司第七

8/2 晚間迎來男子 3000m 障礙賽火熱開跑！三千障礙一直以來都受到肯亞選手的統治，其統治力從 1968 年在該項目奪冠後，僅只有兩次將該項目冠軍旁落，而自1984 年以來，肯亞更是連續 8 次蟬

奧運女子五千 Hassan 收下首金 廣中璃梨佳破日本紀錄

奧運女子 5000m 於田徑賽程第四天 8/2 晚上登場，這也是荷蘭名將 Sifan Hassan 三金挑戰的首項決賽！她在首日 5000m 預賽談笑用兵，最後一圈 60 秒、最後半圈 28 秒輕鬆第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。