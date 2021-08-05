奧運女子三千障礙 烏干達 Chemutai 刷新國家紀錄奪金！

8/4 晚間迎來女子 3000m 障礙賽！揮別 8/2 的雨天，今天晚間東京主會場的溫度來到了 28 度。

圖/ 東京奧運熱傷害預防官網

上一屆里約奧運的金牌選手 Ruth Jebet 因違反禁藥法規，所以自 2018 年開始禁賽 4 年，無緣來衛冕三千障礙冠軍，而在本場決賽名單中，還可以看到上屆奧運銀、銅牌選手殺入決賽 ，有來自肯亞的 Hyvin Kiyeng Jepkemoi 及美國的 Emma Coburn 來尋求再次奪牌！同樣來自肯亞 Chepkoech Beatrice 也是目前女子三千障礙紀錄保持人，在 2018 摩納哥跑出了 8 分 44 秒驚人成績，更是唯三突破 9 分內的選手。也是目前決賽名單中唯一跑進 9 分內的選手。

選手名單、PB / 預賽成績 一覽

圖/愛爾達體育台

雖然，Beatrice 有著絕對的成績，但 Emma Coburn、Courtney Frerichs、Hyvin Kiyeng Jepkemoi、Winfred Mutile Yavi、Gesa Felicitas Krause 等選手皆有在 9 分初的實力，看來女子三千障仍將會有一場血戰。

鳴槍起跑

圖/愛爾達體育台

鳴槍起跑後，由肯亞 Kiyeng、Chepkoech 來進行領跑，再比賽進行至一分鐘後，烏干達女將 Chemutai 跑了出來，在前面領跑。

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領跑剩下 4 圈時，美國女將 Courtney跑了出來領頭試圖加快集團速度，此時集團已經逐漸拉長，還在領先群的有烏干達女將、肯亞、美國等選手。

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來到倒數第二圈，美國女將 Courtney將速度再次提升，試圖拉開與第二名之間的距離，此時已經與第三名的選手拉開相當一段的差距。隨後進入最後一圈，烏干達 Chemutai奪回領先位置。

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在進入最後的水坑後，Chemutai已經拉開了一小段優勢，全速向終點前進，以 9 分 01 秒 45 成績，通過終點獲得金牌，還打破了國家紀錄；而美國女將 Courtney在後方苦苦追趕，後頭肯亞Kiyeng越追越近，最終Courtney還是以 1 秒的優勢，率先通過終點，以個人賽季最佳的 9 分 04 秒 79 獲得銀牌。Kiyeng 最後以 1 秒之差獲得銅牌。

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而世界紀錄保持人 Chepkoech在中段被拉開後，就未能回到領先集團，最終以出乎意料的 9 分 16 秒 13 獲第七名告終，上屆銅牌Coburn則因為沒有跑在賽道的範圍內而被以 TR 17.3.2 規則判罰 DQ ，未能留下成績。最後，本賽比賽中有 4 位選手跑出了新的國家紀錄，其中包括烏干達、斯洛維尼亞、英國、加拿大。