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奧運男子八百Korir、Rotich 橫掃金銀牌 延續肯亞王朝

運動筆記 / Bigfish

過去兩屆奧運男子 800m 由世界紀錄保持者肯亞 David Rudisha 統治，倫敦奧運以完全領跑的方式破世界紀錄 1:40.91 奪冠，堪為史上最偉大的 800m，2016 年再度以 1:42.16 蟬聯金牌，本屆奧運缺席。

男子 800m 選手就位準備起跑

上屆決賽選手唯一回鍋本屆決賽的，只有銅牌得主－美國 Clayton Murphy，他的個人最佳也是在該場創下的 1:42.93。2012 年倫敦奧運銀牌、創下世界U20紀錄 1:41.73 的波札那 Nijel Amos，上屆無緣晉級決賽，本屆準決賽因為被絆倒，而判決晉級決賽。

各選手道次介紹

另外各路實力派參賽者擠進了本屆決賽，包括波士尼亞的世錦賽一銀一銅 AmelTuka，波蘭的歐洲室內賽冠軍 Patryk Dobek，肯亞的世錦賽銅牌 Ferguson Rotich，大洋洲紀錄保持者 Peter Bol

比賽一開始配速偏慢、大家推擠

第一圈以非常慢的 53.6 秒通過

比賽一開始大家以不快的速度前進，你推我我推你的狀況下以 25 秒通過 200m 沒人想領跑，澳洲 Peter Bol 領跑通過 400m，時間是非常慢的53.76！

進入第二圈逐漸加壓

Peter Bol 持續領跑逐漸加壓，1:19.7 通過 600m，肯亞 Emmanuel Korir 和波蘭 Patryk Dobek 緊追，後方五人也開始跟上腳步！

進入最後直到全員對決

肯亞 Korir 準備超越 Bol

肯亞 Emmanuel Korir 領先進入最後直線，全體八人都黏在一起開始最後衝刺！肯亞另一位好手 Ferguson Rotich 從第五名一路追到第二名的位置，兩人包辦了金、銀牌！波蘭 Patryk Dobek 以些微之差獲得銅牌！

Korir 和 Rotich 包辦前兩名，Dobek 第三

Korir 和 Rotich 賽後儀式

觀眾席上興奮的肯亞團隊

自從 1988 年 Paul Ereng 拿下奧運男子 800m 肯亞歷史上首金，過去九屆奧運肯亞囊括了六金； Patryk Dobek 則為波蘭拿下這項首面獎牌！

四到九名在 0.6 秒的範圍內通過終點

四到九名在 0.6 秒的範圍內一起進入終點，令人跌破眼鏡的是上屆銅牌美國 Clayton Murphy 和上上屆銀牌 Nijel Amos 分居第九和第八名。

2012 年銀牌、世界 U20 紀錄保持者 Amos 第八

2016 年銅牌 Clayton Murphy 第九

世錦賽

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