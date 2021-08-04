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奧運女子八百Mu全程領跑奪金 王春雨93年來首位亞裔決賽選手

運動筆記 / Bigfish

自從世界田徑總會制定了女子選手睪固酮標準，限制了超標的選手參加 400-1500m 的賽事，二連霸的南非 Caster Semenya 和上屆銀、銅牌因此缺席，本屆女子 800m 由睪固酮在標準範圍內的選手爭奪！

女子 800m 起跑前經過預賽、準決賽篩選，本屆女子 800m 決賽陣容依然實力堅強！美國天才少女 Athing Mu世錦賽銀牌 Raevyn Rogers 雙雙晉決賽，英國三位新星全都擠進決賽，中國的王春雨在準決賽跑出 1:59.14 個人最佳，成為首位進入奧運女子 800m 決賽的華人，也是自 1928 年日本人見絹枝拿下銀牌後的首位亞裔決賽選手。

鳴槍出發後，Athing Mu 展現一貫的領跑風格，帶領著大家以 27.4 秒高速通過 200m，接下來半圈稍微放鬆滑步，以 57.9 秒通過 400m。

搖鈴進入最後一圈，Athing 持續主導戰局開始逐漸加速，1:27.2 通過 600m 時集團稍微分裂，稍微洛隊的三人包括美國 Rogers王春雨

進入最後 200m，Athing Mu 的加速讓所有選手望其項背，本來咬牙想跟上的牙買加 Natoya Goule 和衣索匹亞 Habitam Alemu 逐漸脫落，反而是落後的 Rogers王春雨 逐漸往前移！

最後直線 Athing Mu 持續拉開差距毫無懸念獲得壓倒性的勝利，以 1:55.21 寫下美國紀錄！唯一撐住的 Keely Hodgkinson 也以 1:55.88 創下英國紀錄拿下銀牌！

急起直追的美國 Rogers 王春雨在最後關頭趕上英國 Jemma Reekie，三人壓線 Rogers 獲得銅牌，Reekie 第四、王春雨第五1:57.00 寫下 1993 年馬家軍以來中國、亞裔最速紀錄！

這場女子 800m 雖然未創下世界紀錄，但精彩的過程和感人的餘韻不下 2012 年奧運男子 800m，David Rudisha 全程高速領跑創下 1:40.91 世界紀錄，還帶出了世界 U20 紀錄、兩項國家紀錄、七人創個人最佳！

展現王者風範領跑金牌選手的身後，咬牙緊跟突破自我的選手們感動他人、成就自己，賽後不管名次，大家都沈浸在難以置信的喜悅中相擁，完成了一場沒有遺憾的比賽！另外一個兩場比賽接近的地方是，比賽 500-700m 緊咬領跑者的選手最後 100m 都失速較多，被本來稍微落後的選手一口氣超越。

田徑 世錦賽

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