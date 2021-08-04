跑步知識／越野跑時要保持愉快的心情
跑步只是一項運動
越野跑也是運動
所以跑不到自己的目標的時候不需要太在意
在跑步的過程中
要保持愉快的心情來享受整個過程
身體自然會放鬆
跑步起來就會更加的流暢
在越野跑的時候
放鬆心情的跑
感受山林涼爽的溫度
新鮮的空氣
綠意盎然的環境
自然世界的聲音
美麗的山上風景
也能夠讓心情越來越愉快
本集聊一下在跑步的時候隨時保持愉快的心情
身體自然就會放鬆
更能感受到山林的美麗景色
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