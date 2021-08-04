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跑步知識／越野跑時要保持愉快的心情

運動筆記 / Jack Kox

跑步只是一項運動

越野跑也是運動

所以跑不到自己的目標的時候不需要太在意

在跑步的過程中

要保持愉快的心情來享受整個過程

身體自然會放鬆

跑步起來就會更加的流暢

在越野跑的時候

放鬆心情的跑

感受山林涼爽的溫度

新鮮的空氣

綠意盎然的環境

自然世界的聲音

美麗的山上風景

也能夠讓心情越來越愉快

本集聊一下在跑步的時候隨時保持愉快的心情

身體自然就會放鬆

更能感受到山林的美麗景色

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越野跑

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