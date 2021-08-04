焦點人物／大迫傑選手 將於東奧馬拉松後退役

大迫傑(Osako Suguru,1991) 在個人各種社群媒體公開宣布將在2021年8月8日東京奧運的男子馬拉松項目結束後從職業跑步生涯退休，消息一出引發各大新聞媒體轉發。大迫傑選手特別錄製影片表示：「為了使它(奧運)成為最好的舞台。我對此注入了100%的精力。我不想給自己有『還有下一場』的藉口，所以我把這場比賽定為一個目標。既然我已經決定這場比賽作為最終戰了，那我就可以用我的全部力量。」

大迫傑選手自2018年10月的芝加哥馬拉松後，以2小時5分50秒的全馬成績成為當時的日本全馬紀錄保持人，而在2020年3月份的東京馬拉松菁英組 (疫情關係僅限菁英選手參加)，又以2小時5分29秒刷新自己所保持的日本國家紀錄，當時也是非非洲裔選手(non-african)歷代排名第一，正式超越Sondre Moen白人紀錄2:05:48。

(備註:日本男子全馬紀錄已於2021年2月28日琵琶湖馬拉松由鈴木健吾選手以2小時04分56秒的成績刷新。鈴木健吾曾在2017年參加臺北世大運半馬項目，以1小時06分56秒獲得男子個人組第三名，男子團體組總合成績3小時19分28秒榮獲第一名。)

大迫傑選手這兩次紀錄之更新間隔是有史以來最短的，以往都需要數個月甚至幾年的時間才有人能刷新紀錄，大迫傑選手更是至今唯一一位兩度跑入2小時6分內的日本選手，日本田徑產業協會也實現破紀錄就頒發一億日圓獎金的諾言，而大迫就領了二次，不過因為日本所得稅率的緣故，累進稅率竟達52%，實際入帳大概就只有一半。

大迫傑選手短期間內接連打破日本紀錄，一切看似順遂，其實不然，大迫傑在書中自我剖析如何在日本長跑界走出一條屬於自己的路線。大多數參加箱根驛傳、全日本大學驛傳、出雲驛傳的大專跑者們，在大學畢業後會進入企業所扶持的實業團，早上辦公，下午跑步訓練，並固定參加日本實業團接力賽，在集中管理與高壓訓練之下，多數的實業團跑者都沒辦法維持大學時代的身手，而日本的集體風氣文化之下，並不鼓勵個人出頭，也傾向跟著群體而動。

大迫傑則是在簽約日清食品實業團後，同時與NIKE總部洽談加入享富盛名的奧勒岡計畫(Oregon Project)，日清選擇與大迫傑始終保持良好互動，然而日本國內並不看好他前往美國發展，除了文化差異之外，更大的挑戰是訓練體系以及語言的隔閡。

大迫傑也如實在書中表示起初加入奧勒岡計畫時，發現每個選手都很自我中心且非常有主見，總是想著如何能變得更好，很少去關注其他人的動態，雖然大迫 傑也是這類的選手，但是離鄉背井的苦楚、從未操練過的專項訓練課表，總讓他覺得異常孤獨。還好彼得·朱利安教練(Pete Julian)總是會適時去理解大迫 傑在想些什麼，對於不喜歡或無法承受的事物，大迫 傑也會勇敢直說，這也造就彼此信任的基礎，還記得2019年他們師徒倆旋風式來到台北進行跑步講座，跑界名人無不共襄盛舉的畫面。

2013年《手紙 拜啟 給十五歲的你》這首歌曲，MV裡面時值22歲的大迫傑便寫下2020東京奧運奪下金牌的目標，而我們也知道日本大費周章的MGC選拔賽(Marathon Grand Championship)，雖然MGC大迫傑狀態沒調整到位而拿下第三(前兩名直接取得日本國手代表權)，他不迴避任何的猜忌，也不被動等待遞補上參賽資格，而是調整好自己的狀態，選擇出賽2020年的東京馬拉松，以刷新當時的日本紀錄之姿，毫無懸念取得日本國手代表權的第三張門票。

「有些事情真的唯有跑過才知道」，這是我看完整本書的感覺，當然也是書名貫穿了整本書的精神。原來世界級的馬拉松選手也會有和我一樣的煩惱，大迫 傑總是能化繁為簡，為了練習而注意睡眠與恢復，同時兼顧營養與心態，成為職業跑者後，一切的事物都以跑步為核心打轉，其他多的應酬、浪費時間或需要遷就別人的事情都捨去，不管媒體怎麼炒作與誤解，他總是不加辯駁又勇敢做自己，一路上專注往自己的目標邁進。

參考閱讀: 大迫 傑《跑過、煩惱過，才能發現的事 (走って、悩んで、見つけたこと)》