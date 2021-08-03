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盧秀燕宣布提高奧運獎金 柔道摘銀楊勇緯9萬變200萬

奧運女子五千 Hassan 收下首金 廣中璃梨佳破日本紀錄

運動筆記 / Bigfish

奧運女子 5000m 於田徑賽程第四天 8/2 晚上登場，這也是荷蘭名將 Sifan Hassan 三金挑戰的首項決賽！她在首日 5000m 預賽談笑用兵，最後一圈 60 秒、最後半圈 28 秒輕鬆第一晉級；在 5000m 決賽同一天早上的 1500m 預賽，在進入最後一圈時她被絆倒，爬起來後追回 20m 的差距以分組第一晉級，以逼人氣勢站上 5000m 起跑線。

Sifan 面對的是以 Gudaf Tsegay 為首的衣索匹亞高速軍團，三人個人最佳從 14:13-15 高居歷代五到七傑，肯亞由沙場老將 Hellen Obiri 領軍三人也都進入決賽，美國 sub 14:30 俱樂部成員 Karissa Schweizer 也在決賽之列！

初盤日本廣中璃梨佳領跑了約 2000m

比賽初盤日本決賽唯一選手廣中璃梨佳上前領跑，以每圈 72 秒左右前進，是她個人最佳的配速，大約 2000m 左右肯亞 Hellen Obiri 和肯、衣等好手跟上，但集團速度並沒有提升，在 70 -73 秒之間徘徊，集團也逐漸瘦身，最後 4 圈集團有八位選手在列，Sifan Hassan 一派輕鬆跟在集團後方，日本廣中璃梨佳也緊緊跟著集團。

中盤肯亞老將 Hellen Obiri 出來領跑直到終盤

最後一圈奪冠熱門選手都在領先集團卡位

4000m 以 11:57 通過，平均 1000m 在 3 分整內，最後 1000m 肯、衣集團加速，獎牌之爭正式展開，肯亞 Hellen Obiri 仍然帶領著集團前進，每圈配速來到 68 秒，最後一圈搖鈴集團六人拔腿狂奔，Sifan Hassan 逐漸浮上，最後 200m 取得領先，肯衣兩國一姊 Hellen ObiriGudaf Tsegay 緊追其後，Hassan 越加越快拉開差距，最後直線經勝負底定！

Hassan 在最後 200m 取得領先地位。

最後直道 Hassan 不斷拉開差距邁向終點奪金

Sifan Hassan 最後一圈僅花了 57 秒！以 14:36.79 通過終點收下本屆奧運第一面金牌，這也是她生涯首面奧運金牌！肯亞老將 Hellen Obiri 緊追其後以 14:38.36 摘下銀牌，整場積極領跑，仍然和奧運金牌無緣；從中距離轉長距離的衣索匹亞 Gudaf Tsegay 以 14:38.87 下銅牌，是她首面奧運獎牌！

Hassan 通過終點慶祝首面奧運金牌

日本新星廣中璃梨佳一路緊跟領先集團到 4000m，最後撐住配速，以 14:52.86 成功突破福士佳代子保持 16 年的日本紀錄！

廣中璃梨佳通過終點突破高懸 16 年日本紀錄

田徑

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