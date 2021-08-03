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奧運男子3000m障礙賽 摩洛哥 Soufiane 奪魁 三浦龍司第七

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

8/2 晚間迎來男子 3000m 障礙賽火熱開跑！三千障礙一直以來都受到肯亞選手的統治，其統治力從 1968 年在該項目奪冠後，僅只有兩次將該項目冠軍旁落，而自1984 年以來，肯亞更是連續 8 次蟬聯該項目的冠軍。而上一屆的冠軍選手，來自肯亞的 Conseslus Kipruto 因在肯亞全國選拔賽中未能獲得參賽資格，因此本屆你無法看到他出席奧運賽場上。正所謂「大人不在家，獎牌人人有機會。」眾多好手蠢蠢欲動想要終結來自肯亞王國的統治。

選手名單、成績一覽

圖/ 愛爾達體育台

當中受到矚目的除了肯亞的 Benjamin KigenAbraham Kibiwott，當中還包含了衣索比亞好手 Lamecha GirmaGetnet Wale ，還有來自摩洛哥 Soufiane El Bakkali ，也包含地主國選手 三浦龍司，因為他在小組賽時飆出 8 分 09 秒成績，創下新日本紀錄 ，讓人相當看好他在決賽中的表現。

圖/ 愛爾達體育台

鳴槍起跑後，由兩位衣索比亞選手帶頭，而日本選手 三浦龍司 則是位在第四名的位置伺機而動，肯亞及摩洛哥選手則選擇待在集團中段保持體力。在倒數六圈時，三浦龍司 跑到了領先的位置，此時他拉出與集團一點小距離，但集團似乎不打算放過他，沒多久又追上了三浦。

圖/ 愛爾達體育台

進入倒數五圈，此時美國隊 B.KETER 選手追了上來排到了第三的位置，衣索比亞選手則在二四名，肯亞選手也同樣位列第四的位置，摩納哥選手則仍維持在集團中段。

圖/ 愛爾達體育台

隨後進入倒數第四圈，衣索比亞選手 G.WALE 、GIRMA 要回領先位置，此時的三浦已經落到了第 5 名的位置，隨後速度不斷提升，肯亞選手則慢慢上前。形成2-2-1-1-2 的局面，領頭是由衣索比亞選手，緊接肯亞選手、美國選手，再來是落入第 6 的日本選手，摩納哥選手此時仍在集團前段跟著。

圖/ 愛爾達體育台

倒數三圈，原本密集的集團也逐漸拉長開來，領頭仍是衣索比亞的 GIRMA、G.WALE 隨後是肯亞選手，及摩洛哥選手 Soufiane El Bakkali 形成的領先群，此時的美國選手、日本選手則落到了第二集團中。

圖/ 愛爾達體育台

倒數兩圈，領先的仍是 GIRMA、G.WALE，肯亞的 Benjamin Kigen 緊咬著，摩洛哥選手 Soufiane El Bakkali 則超越了另一位肯亞選手 Abraham Kibiwott 敲敲來到了第四名的位置，隨即在進入直線道後再度超越 Benjamin Kigen 來到了第三名的位置。

圖/ 愛爾達體育台

來到了最後一圈，GIRMA、WALE 都不斷加速，而摩洛哥 Soufiane El Bakkali 則不斷追近，在最後半圈時先超越了 WALE 來到了第二名，在要進入水坑前再超過領先的 GIRMA ，而後方肯亞的 Benjamin Kigen 也在進入水坑前超過了第三位的 WALE （WALE 這邊似乎絆倒失去了重心，差點跌倒。）

圖/ 愛爾達體育台

出水坑後，摩洛哥選手 Soufiane El Bakkali 不斷加速拉開了與 GIRMA 的距離，最終以 8 分 08 秒 9 笑納金牌，而衣索比亞選手 GIRMA 則以 8 分 10 秒 38 屈居銀牌，而統治三千障礙的肯亞帝國則以 Benjamin Kigen 跑出的 8 分 11 秒 45 獲得銅牌。這也是繼雅典奧運，摩洛哥傳奇跑者 Hicham El Guerrouj 1500m、5000m 雙金後，首面金牌！

圖/World Athletics

而前面有不錯表現的 三浦龍司 最終以第七名 8 分 16 秒 9 作收，沒能展現出預賽時的好表現，相當可惜！但首次進入決賽就能夠獲得第７名，未來肯定有他的位置，十分期待他之後的表現。

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