後 Bolt 時代 Jacobs男子百米決賽 飆 9 秒 80 制霸！

隨著 Usain Bolt 退休，許多人都相當期待在後 Bolt 時代，誰將承接「最速」的稱號？而這場最速決定戰就在 8/1 晚間 8:45 展開！賽前眾人相當看好美國隊能夠奪回短跑稱號，賽前氣氛相當緊張！鳴槍後，英國選手 Zharnel Hughes 因搶跑遭判出場，讓整場比賽更加緊張刺激！

擷圖自愛爾達體育台

最後由義大利 Marcell Jacobs以 9 秒 80 拿下金牌，爆冷擊敗其他選手！美國隊 KERLEY Fred 以 9 秒 84 奪下銀牌，加拿大Andre De Grasse 9 秒 89 奪下銅牌。三人皆突破個人最佳成績，Marcell Jacobs 更是寫下了新的歐洲紀錄！

圖/ AthleticsWeekly

而唯一晉級到決賽的亞洲選手 蘇炳添 同樣飆出 9 秒 98 的成績，再次突破 10 秒大關！在上一場準決賽中更是跑出 9 秒 83 的成績，擺到決賽可以奪下銀牌！令人敬佩，以 31 歲的年紀能跑出如此恐怖的成績相當不容易！

擷圖自東奧官方轉播

比賽過程

擷圖自東奧官方轉播、愛爾達體育台

圖/ AthleticsWeekly

責任編輯：Ian

圖片來源：AthleticsWeekly、愛爾達體育台、東奧官方轉播

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