2021倫敦馬拉松史上最大規模 10月3日10萬人開跑 ！

英國解封，10月3日倫敦馬登場，照片截取自倫敦馬官網

英國7月19日全面解封，有的媒體稱為「自由日」（Freedom Day）。首相強生宣布從這一天起，解除大部份的管制措施，包括取消社交距離以及公共場所強制戴口罩的規定、取消各類聚會例如婚禮、喪禮、劇院、音樂會以及運動賽事等參加人數上限等。大解封之後要迎接的第一場最大型的運動賽事，就是2021倫敦馬松。主辦單位表示，比賽將在10月3日登場，預計10萬名跑友參加，是全世界有史以來規模最大的馬拉松。

毫無疑問，這會是一場盛宴，盛大的馬拉松饗宴。但是，在傳染性更強的Delta變異株導致COVID-19確診案例依然居高不下之際，不用戴口罩、不用保持社交距離的馬拉松，究竟會是一場「不向病毒屈服的比賽」還是一場賭注？籌碼是什麼？輸贏怎麼算？有沒有雙贏的劇本？

這10萬名跑友，其中5萬人將在英國首都倫敦參加比賽，另外5萬個名額則是虛擬馬拉松，提供給全世界各地的跑友，在倫敦夏令時間10月3日00：00至23：59：59之間完賽。

有沒有台灣跑友報名了2021倫敦馬拉松呢？隨著英國解封，入境規定也做了調整，台灣由黃燈轉為綠燈觀察名單，自7月19日凌晨4時起（英國時間），所有由台灣入境英格蘭的旅客（10歲以下幼童除外），需持有出發前3天內的COVID-19檢測陰性證明，不需隔離；但若在入境後兩天內PCR檢測陽性，則仍需隔離；入境英國後，若收到英國政府 (NHS Test & Trace) 通知曾與COVID-19 檢測陽性者搭乘同一交通工具入境，也必需隔離。

除了72小時內的PCR陰性證明，所有入境英格蘭的旅客，也要在出發前48小時內上網填寫「旅客追蹤表」(Passenger Locator Form)，並且預先透過英國政府官方網站預訂同時支付入境英國後兩天內PCR檢測（4歲以下幼童除外）。

英國在台辦事處British Office Taipei提醒，英國政府旅遊名單將依各地疫情狀況而改變，請計畫前往英國者隨時注意官網最新公告，前往英國蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭者，也請到官網隨時查詢當地最新防疫資訊。

倫敦馬拉松始於1981年，最初是受到紐約馬拉松的啟發而誕生，原本是在每年4月下旬舉行，讓跑友體會霧都倫敦的春天景色。但2020年第40屆賽事，受到COVID-19疫情影響，從4月26日延到10月4日，也縮小實體比賽規模，只允許精英選手參加，也破天荒首度舉辦了虛擬馬拉松，來自世界各地有3萬7,966名選手完賽。

今年倫敦馬有實體賽事與虛擬賽事，照片截取自倫敦馬官網

今年2021倫敦馬拉松，依然會有虛擬馬，更讓跑友期待的是，不但恢復了實體賽事，而且規模比以往更大。

倫敦馬拉松由維珍理財冠名贊助，照片截取自倫敦馬官網

7月23日開幕的東京奧運，或許正在為全球體育賽事建立兼顧防疫與運動的新模式。8月7日登場的女子馬拉松、以及8月8日閉幕當天壓軸的男子馬拉松，也有不少曾經跑過倫敦馬的名將，其中最受矚目的是1984年出生、現年36歲的肯亞選手Eliud Kipchoge，他個人最佳成績是2018年柏林馬拉松跑出的2:01:39，也是世界紀錄。Kipchoge是上屆里約奧運馬拉松金牌；2020倫敦馬，他因為右耳不適影響表現，跑出2:06:49第八名。

Eliud Kipchoge，照片截取自倫敦馬官網

25歲的衣索比亞跑者Shura Kitata，是2020倫敦馬拉松冠軍，個人最佳成續是2:04:49。他在2018倫敦馬和紐約馬都是第2名。

同樣來自衣索比亞的Sisay Lemma，是2020倫敦馬拉松第三名。

另外，2020倫敦馬第二名、肯亞Vincent Kipchumba，今年在東京奧運的表現也備受期待。

女子選手方面，1994年出生、現年26歲的肯亞選手 Brigid Kosgei，在 2019年芝加哥馬拉松，以2:14:04 打破了高懸16年的世界紀錄，2020年以2:18:58拿下倫敦馬拉松女子第一名，而當時第三名Ruth Chepngetich 同樣來自肯亞，她們都是2020東京奧運肯亞代表隊成員。

Brigid Kosgei，照片截取自倫敦馬官網

曾經染疫的首相強生，在盛夏宣布英國進入第四階段全面解封，疫情會不會秋冬捲土重來？初秋登場的倫敦馬拉松，將會面臨什麼考驗？自由日，人們可以重新享受不用戴口罩、不用保持社交距離、大口呼吸、快樂跑步的自由；但是要等到什麼時候，可以享有免於COVID-19病毒威脅的自由？不再擔心染疫的自由？

英國解封自由日，真的可以自由跑步、大口呼吸了嗎？

歷史，又將會如何定位2021倫敦馬這場史上規模之最的馬拉松？勇敢無懼、安全回歸、還是什麼其他的呢？或許就像牛津大學疫苗學教授Sarah Gilbert在她與 Catherine Green 博士合著的新書《Vaxxers: The Inside Story of the Oxford AstraZeneca Vaccine and the Race Against the Virus》第一章所說的：「這是一場比賽而我們還在奔跑，因為突變的病毒，威脅著要逃離已經研發的疫苗與治療，而這是為了控制全球疫情。是否有那麼一天？又會是哪天？我們真的跨越了終點線，可悲的是，我們並沒有太多時間可以慶祝，因為我們已經要為下一場比賽而訓練。」

AZ疫苗的故事，照片截取自網路

因為享受過春天在倫敦街頭慢跑的美好，因為曾經在倫敦與恐怖攻擊擦身而過的幸運，特別想要送給在疫情之中登場的2021倫敦馬拉松，最深最深的祝福。

倫敦馬拉松跑過倫敦知名景點，照片截取自倫敦馬官網