大迫傑職業生涯最後一舞：「東京奧運將是我的最終戰！」

圖/ udn

現年 30 歲的日本馬拉松代表 大迫傑，於29號在他的 Youtube 頻道上發布了一條備戰東奧的影片，其內容震驚跑界。

當中大迫傑談到將會把東京奧運馬拉松賽事設定為自己職業的最高目標及終點。他說：「我身為田徑選手、馬拉松跑者的終點，決定就在 8 月 8 日。」並透過影片來表示自己的心境：「為了使奧運成為最好的舞台。我對此注入了 100% 的精力。我不想給自己有『還有下一場』的藉口，所以我把這場比賽定為一個目標。既然我已經決定這場比賽作為最終戰了，那我就可以用我的全部力量。」－大迫傑是日本首位跨過 2 小時 6 分門檻的菁英選手，曾參加過 2016 年里約奧運萬米、五千項目外，2017 年首度參加波士頓馬拉松獲得第三名，2018 年在芝加哥馬拉松上，成跨突破極限跨過 2 小時 6 分門檻，以 2 小時 5 分 50 秒刷新日本馬拉松紀錄。

圖/ 網路

於 2019 年 MGC 上，大迫傑以 2 小時 11 分 41 秒，第三名通過終點，以 5 秒之差輸給了 服部勇馬，無緣奧運資格，當時另一個機會是在明年 3 月份沒人打破他保持的日本紀錄的話，仍可以獲得奧運資格。

圖/ 日本陸上競技

歷經這場失利，他只在賽後說了：「沮喪，會讓我更加強大。」隔年在 2020 東京馬拉松上，他挺住壓力，跑出 2 小時 5 分 29 秒好成績，再度刷新了自己的日本紀錄；雖然這項紀錄在今年 2 月份時被 鈴木健吾 以 2 小時 4 分 56 秒刷新，但日本選手中僅 大迫傑 成功跑出過 2 次低於 2 小時 6 分以下的成績。

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責任編輯：Ian

新聞來源：大迫傑 Youtube

圖片來源：Udn、網路、日本陸上競技

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