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跑步知識／進入越野跑的跑者有哪些？

運動筆記 / Jack Kox

都沒有在運動的人

要進行越野跑的運動是有難度的

那麼通常都有在做哪些運動的人

在進入越野跑的領域的時候

會比較容易而且得心應手

在台灣也有一項運動很熱門

不過鍛鍊的時候比較花時間

有在訓練這項運動的人也非常適合來越野跑

還有在國外因為環境的關係

讓某項運動也很適合來越野跑

到底是哪些運動

本集我們就來閒聊一下

什麼樣的運動比較容易跨入越野跑的領域

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越野跑

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