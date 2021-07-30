跑步知識／進入越野跑的跑者有哪些？
都沒有在運動的人
要進行越野跑的運動是有難度的
那麼通常都有在做哪些運動的人
在進入越野跑的領域的時候
會比較容易而且得心應手
在台灣也有一項運動很熱門
不過鍛鍊的時候比較花時間
有在訓練這項運動的人也非常適合來越野跑
還有在國外因為環境的關係
讓某項運動也很適合來越野跑
到底是哪些運動
本集我們就來閒聊一下
什麼樣的運動比較容易跨入越野跑的領域
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