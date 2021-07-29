波士頓馬拉松「第一夫人」Gloria Ratti 90歲安詳離世

在上週六（7/24），被稱為「波馬第一夫人」的 Gloria Ratti，在與癌症進行勇敢的鬥爭後，以90歲高齡安詳離世（圖片來源：BAA）

說到波士頓馬拉松的勇敢女性，你可能會想到 1967年，在那個女性不能參賽的年代，為自己、也為所有女性而跑的第一位波士頓馬拉松女跑者 Kathrine Switzer。

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不過今天要介紹的是另一名波馬的開拓者，她在今年被 Runner's World 雜誌評為「你從未聽說過的女性跑步開拓者」，更有「波馬第一夫人」之稱，她就是 Gloria (Graceffa) Ratti。在上週六（7/24），Gloria 在與癌症進行了勇敢的鬥爭後，以 90 歲高齡安詳離世。現在就讓我們來認識與回顧這樣一位偉大的女性。

波馬的第一夫人

作為南波士頓人，Gloria Ratti（1931-2021）對跑步運動最大的影響，就圍繞在「波士頓體育協會」（The Boston Athletic Association，以下簡稱 B.A.A.）上。 在過去 50 年間，Gloria 擔任過 B.A.A. 的各種角色，從計時員、檢查站、事件歷史學家到 B.A.A. 的董事會秘書和副總裁。「Gloria 在本質上就是我們這項運動的第一夫人，無論她走到哪裡。」身為前 B.A.A. 執行董事、波馬賽事總監，以及 Gloria 幾十年同事的 Guy Morse 說道，「從冠軍到普通跑者，Gloria 親自關心每一個人，她代表著跑步中人性的一面。她的使命是讓波士頓馬拉松不僅僅是一場單日賽事；她努力讓它成為許多人的個人體驗。」

在過去 50 年間，Gloria Ratti（右）擔任過 B.A.A. 波馬體育協會的各種角色，從計時員、檢查站、事件歷史學家到 B.A.A. 董事會秘書和副總裁（圖片來源：BAA>）

波馬賽事制度的先驅者

Gloria 和已故的丈夫 Charlie 參加新英格蘭的許多比賽，1960 年代，她開始在「北梅德福跑步俱樂部」（North Medford Running Club）擔任波馬終點線的志工。過去幾十年來的慣例是，波馬前 100 名選手的姓名和時間才會被記錄下來，而 Gloria 改變了這個慣例，她指示終點線的官員留在崗位上，記下所有經過終點的完賽者姓名與時間。自此，波馬追蹤所有越過博伊爾斯頓街終點線的人。

1960 年代，GloriaRatti（右）開始在「北梅德福跑步俱樂部」擔任波馬終點線的志工，並改變了只記錄前100名衝線者的慣例，所有完賽者的姓名與時間都會被記載下來（圖片來源：BAA）

爭取賽場上的女性平權

Gloria 注意到1970 年代缺乏對女生跑者的支持，賽場上女子組的檢查站並不像男子組那樣勤勞地維護，因此她創立了一個新的系統來追蹤女子領先者，讓她們的才能能更好地展現出來。另外，她更在整個賽場上佈置了所有工作人員，並訓練他們正確辨識每一位經過的運動員。早在追蹤技術成為世界各地公路賽的規範前，Gloria 已經建立了這樣的系統來維護播馬的完整性和真實性，這個系統也很快地擴及到輪椅組。從 1986 年開始，當比賽從業餘轉向職業比賽時，Gloria 努力為頂尖選手提供平等的獎金，她確保女性能獲得與男性相同獎金，並打破了玻璃天花板；她甚至還幫助設計了波馬的冠軍獎盃，現在已經成為路跑賽事最知名的標誌之一。

Gloria Ratti（右）在賽場的女性平權上不遺餘力，同時還參與設計了波馬冠軍的獎盃（圖片來源：BAA）

流著藍色與金色的血

Gloria 的努力為波馬留下了有意義的印記。1987 年她當選為 B.A.A. 理事會成員，而後被任命為 B.A.A. 檔案保管員和歷史學家，她舉辦了一系列的巡迴展覽和演講，並致力於保存 B.A.A. 的檔案。不過，她不僅僅是收集物品，Gloria 更收集冠軍、創辦人的故事。她以一種少有人能做到的方式，和運動員、教練和官員們建立關係，維持了貫穿她一生有意義的聯繫。

Gloria Ratti（右）以一種少有人能做到的方式，和運動員、教練和官員們建立良好的關係。左邊是波馬冠軍 Des Linden（圖片來源：BAA）

成為 B.A.A. 副總裁後，Gloria 將同樣的勤奮運用到她的角色上，參加每次員工會議，總是做大量筆記，並且從不遺漏未來比賽的細節。她更熱於將組織的傳統傳播給更多人，其中 “Gloria Tour” 是無數同事的「成年禮」。穿過檔案室，Gloria 以生動的細節分享可以追溯到 1890 年代的故事，而她也會在新員工的辦公桌上偷偷放一個小禮物－－獨角獸圖案的別針、袋子或鋼筆－－歡迎他們加入波馬的大家庭。

＊獨角獸，是波士頓馬拉松的象徵標誌

2017年 Kathrine Switzer （右四）在首次參加波士頓馬拉松的五十周年後，Gloria Ratti（右三）與 B.A.A. 工作團隊宣布「261」號碼將永久保留給 Kathrine（圖片來源： BAA

「Gloria 是每個人的母親，她真正關心她遇到的每一個人，並希望他們成長茁壯並取得成功，」B.A.A. 董事會主席 Michael P. O'Leary 說道，「她流著藍色和金色的血。在很多方面，B.A.A. 和我們所有與馬拉松有關的人都是她的孩子。」2021 年 7 月 24 日，Gloria 在與癌症進行了勇敢的鬥爭後，以 90 歲安詳離世，身邊環繞著她摯愛的家人。對於波士頓馬拉松和 B.A.A. 來說，她就是一切，甚至更多。

參考資料：波馬官網

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