快訊

羽球／25分鐘迎接第3勝 戴資穎闖8強

跑步知識／越野跑時會面臨到哪些狀況？

運動筆記 / Jack Kox

在山徑上越野跑會遇到很多的問題

身體受傷了該怎麼辦

天氣冷,天氣熱時該怎麼辦

山徑上都是選手

大塞車的時候該怎麼辦

很多人一起跑就一定不會跑錯路嗎

在山上跑錯路時該如何找到正確的路線

還有記得身上的垃圾

一定要帶下山

保持環境的整潔,愛護環境

本集就來聊一下在越野跑及賽事的時候

會面臨到的一些狀況

以及面對的方法

(((Podcast)))

APPLEhttps://pse.is/3k9xhp

Spotifyhttps://pse.is/3kw4w3

KKBOXhttps://pse.is/3kyzy9

SoundOnhttps://pse.is/3lfea7

Googlehttps://pse.is/3ca7s5

訂閱

youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

越野跑

延伸閱讀

影／接種高端 柯文哲：未來拿疫苗護照比較會出問題

跑步知識／黑夜中的越野跑

跑步知識／雨天中的越野跑

跑步知識／Hardrock 100mile越野賽-賽前報導

相關新聞

跑步知識／越野跑時會面臨到哪些狀況？

在山徑上越野跑會遇到很多的問題 身體受傷了該怎麼辦 天氣冷,天氣熱時該怎麼辦 山徑上都是選手 大塞車的時候該怎麼辦 很多人一起跑就一定不會跑錯路嗎 在山上跑錯路時該如何找到正確的路

跑步知識／黑夜中的越野跑

黑夜凌晨的時候 在山上越野跑的困難度很高 晚上視線不好 看不清路況 往前的每一步風險都很高 在山徑樹林間如果沒有帶頭燈 是很難前進的 腳下會踩空 頭頂會撞到樹枝等等都會發生

奧運馬拉松 回顧與分析

奧運倒數一天，今天來介紹奧運大會中的最後一個項目—馬拉松。首先回顧2016年的獎牌得主。 men’s marathon result 🥇Eliud Kipchoge 🇰🇪 2:08

焦點人物／台灣最速男－楊俊瀚

圖/大專體總提供 本屆奧運田徑項目共派出六名選手，分別將出戰標槍、男女 100m 、男子 110m 跨欄、男子 400m 跨欄等項目，在等待奧運開幕前，我們再來認識這些替我國爭光的選手們，替他

北海道千歲大會 高達 5人打破日本紀錄！

在北海道舉行的「2021 Hokuren Distance Challenge」距離挑戰系列賽第 5 戰「千歲大會」，在上週六（7/17）舉行，其中高達 5 人打破了日本紀錄！（圖片來源：Ekiden

奧運10000公尺回顧與分析

一起來看看田徑場上最長的項目—10000公尺，首先回顧2016年的獎牌得主。 men’s10000m result 🥇Mo Farah🇬🇧 27:05.17 🥈Paul Tanui

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。