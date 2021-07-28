跑步知識／越野跑時會面臨到哪些狀況？
在山徑上越野跑會遇到很多的問題
身體受傷了該怎麼辦
天氣冷,天氣熱時該怎麼辦
山徑上都是選手
大塞車的時候該怎麼辦
很多人一起跑就一定不會跑錯路嗎
在山上跑錯路時該如何找到正確的路線
還有記得身上的垃圾
一定要帶下山
保持環境的整潔,愛護環境
本集就來聊一下在越野跑及賽事的時候
會面臨到的一些狀況
以及面對的方法
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