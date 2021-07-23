北海道千歲大會 高達 5人打破日本紀錄！

在北海道舉行的「2021 Hokuren Distance Challenge」距離挑戰系列賽第 5 戰「千歲大會」，在上週六（7/17）舉行，其中高達 5 人打破了日本紀錄！（圖片來源：Ekiden News）

在北海道舉行的「2021 Hokuren Distance Challenge」距離挑戰系列賽，是日本中距離的大賽事，也是奧運前最後一場菁英賽事。系列賽第 5 戰「千歲大會」在上週六（7/17）舉行，竟有高達 5 人打破了日本紀錄！其中包括了奧運代表 田中希實 打破了個人的千五紀錄，而不在奧運名單的 河村一輝，這次在千五項目跑出了日本全國紀錄，更超越中國選手 竇兆波 的紀錄，成為黃種人最速！現在就來看看這場超狂的破紀錄賽事吧！

＊補充：2021 Hokuren Distance Challenge（距離挑戰賽）總共分成五戰・第1戦 7月 3日（土）：士別大会（無観客開催）・第2戦 7月 7日（水）：深川大会（無観客開催）・第3戦 7月10日（土）：網走大会（無観客開催）・第4戦 7月14日（水）：北見大会（無観客開催）・第5戦 7月17日（土）：千歳大会（無観客開催）

男子選手賽況

源裕貴（Hiroki Minamoto）在 800 公尺以 1:45.75 追平全國和大學紀錄！兩項紀錄保持者 川元獎（Sho Kawamoto）以 1:45.83 拿下第二；金子魅玖人（Mikuto Kaneko）則以 1:45.85 拿下第三。

源裕貴在 800 公尺以 1:45.75 追平全國和大學紀錄（左）！兩項紀錄保持者 川元獎（右）以 1:45.83 拿下第二；金子魅玖人（中）則以 1:45.85 拿下第三。（圖片來源：Ekiden News）

在 1500m 項目，河村一輝（Kazuki Kawamura）強勢出擊，以 3:35.42、1.5秒打破了 荒井七海 維持七週的日本全國紀錄！這成績更超越了中國選手 竇兆波 18 年前創下的 3:36.49（2003）紀錄，成為最速黃種人！

河村一輝在 1500m 以 3:35.42 打破日本全國紀錄！更超越了中國選手 竇兆波 18 年前創下的紀錄，成為最速黃種人！（圖片來源：Ekiden News）

而 U18紀錄保持人 佐藤圭汰（Keita Sato）在 1500m 以 3:37.18 奪得第二，並且打破 U20、U18 和高中紀錄，成為日本歷代第三；這次代表日本奧運五千公尺的 坂東悠汰（Yuta Bando）以 3:37.99 拿下第三，名列日本歷代第六。

U18紀錄保持人 佐藤圭汰在 1500m 以 3:37.18 奪得第二，並且打破 U20、U18 和高中紀錄，成為日本歷代第三（圖片來源：Ekiden News）

女子選手賽況身為千五、五千日本奧運代表的 田中希實（Nozomi Tanaka），不久前（7/10）在網走大會的三千公尺項目更新了自己一年前創下的全國紀錄，而這次在千歲大會的1500m，以4:04.08再次刷新全國紀錄！她展露了笑容，「我認為這是我有實力的證明，我想要自信。」

延伸閱讀：【田徑】為東奧帶來氣勢！日本奧運代表 田中希實 刷新 3000公尺日本紀錄！

暨上上週 7/10 打破 3000m 紀錄，上週六（7/17）日本奧運代表 田中希實 打破了自己創下的 1500m 日本紀錄（圖片來源：Ekiden News）

另外，17 歲來自肯亞的 Caroline Kariba 以 8:47.85 打破了三千公尺的女子高中紀錄。Kariba 是 U18 WL（世界領先）*，她僅差 1.5 秒就打破了 U20 世界紀錄！

＊WL = World Leading 世界領先，意指在指定的賽季內，在全球範圍取得最好的成績。

日本奧運一萬公尺代表 新谷仁美（Hitomi Niiya），在奧運前積極訓練體能，這次她在不到一個小時的時間內，完成了三場賽事，包含 2 場 3,000公尺預賽，以及一場 1500公尺，分別跑出 9:11.19、9:09.27 和 4:28.03 的成績。

日本奧運一萬公尺代表 新谷仁美，在奧運前積極訓練體能，這次她在不到一個小時內完成了三場賽事（圖片來源：Ekiden News）

這場比賽結束後，除了一些要參賽奧運的選手之外，其他人將結束了賽季，開始為秋冬的比賽做準備！也期待參賽奧運的選手有好的表現！

7/17 第5戰 千歲大會精華實況影片 （影片出處：日本陸上競技連盟）

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