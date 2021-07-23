焦點人物／台灣最速男－楊俊瀚

圖/大專體總提供

本屆奧運田徑項目共派出六名選手，分別將出戰標槍、男女 100m 、男子 110m 跨欄、男子 400m 跨欄等項目，在等待奧運開幕前，我們再來認識這些替我國爭光的選手們，替他們加油💪・

男子 100m 短跑 「台灣最速男」楊俊瀚

花蓮阿美族出生的楊俊瀚，來自花蓮縣玉里松浦部落，俊瀚小時後其實體弱多病是一個「藥罐子」，直到媽媽將他帶回部落後，慢慢在這塊土地成長，也遇見了他人生第一位啟蒙教練－叔叔 謝德川，開啟了未來不一樣的「最速」道路。

俊瀚在國中時就展現了相當高的運動天賦，不過這時的他並未將重心全部擺在田徑上，與一般小孩無異，俊瀚最喜歡的就是在練習結束後與朋友們一起去打網咖，他回憶道：「鄉下的網咖不是 24 小時的啊，會關門。所以每次結束練習後，我都騎單車狂衝到網咖，想說能多打 1 分鐘也好（笑）。」或許也是這樣讓他從小就處於「分秒必爭」的世界中。

圖/全中運活動新聞

而當時玉東國中教練 杜鎮宇 看出 俊瀚 的天賦，透過指導訓練、課表外、調整基本動作，也半威脅式的要求他減少去網咖的次數，否則就不准他練習田徑，慢慢將俊瀚拉回，讓他全心投入在田徑上，打下日後良好的基礎。升讀花蓮體高後，不僅在運動表現上，就連學業都嚇嚇叫，讓當時的師長更封他為「學霸級體育生」。逐漸嶄露頭角的俊瀚，在 2015 年全國運動會 200m 項目預賽中以 20秒 58 打破了當時高掛 14 年的全國紀錄 ，距離達標里約奧運僅差 0.08 秒，隔日在決賽上，俊瀚再一次飆出 20 秒53 二度刷新紀錄。隨後，楊俊瀚飛往美國移地訓練，希望藉由美國的科學化訓練、個人化課表，來減少轉換期，達到更有效的訓練，也藉此來強化他抗壓能力。

返台後，在亞青賽 200m 項目決賽中以 20 秒73 拿下當時睽違 30 年已久的短跑金牌，上一面金牌還要追溯到首屆印尼雅加達亞青賽，這面金牌可以說別具歷史意義，隨後參加了泰國田徑公開賽，希望藉由這場來達標里約奧運，但在預賽後，他的大腿感到不適只能忍痛放棄比賽，最終無緣里約奧運，這次的經驗，也成為了 俊瀚 未來的養份。在歷經快一年的不斷復健，在 2017 五月迎來了他首場的復出戰－亞洲田徑大獎巡迴賽台北站，重新返回賽道上的他依舊，再度繳出 20 秒78 成績奪下金牌，同時達標亞洲錦標賽、世大運。在亞錦賽上，雖遇到下雨延賽、及其他選手搶跑的狀況，但優質的心理素質及抗壓力能力，不負眾望以 10 秒31 奪下 100m 銅牌，這是中華隊在本屆亞錦賽的第一枚獎牌，也是 30 年以來首面亞錦賽男子 100m 獎牌。

確定奪金後，楊俊瀚振臂歡呼！圖/2017臺北世大運組委會

而讓 俊瀚 身名大噪就屬 2017 世大運一戰，這屆 100m 選手可以說是高手雲集，其中包括南非、美國等好手及日本最強大學生之稱的 多田修平 等人，但俊瀚一路過關斬將，在決賽中就以 10 秒22 的成績奪下金牌，當時全場歡聲雷動，在我們的主場—台北，寫下這歷史輝煌的一刻。這也是繼「風速女王」 王惠珍 在 1991 年雪菲爾世大運拿下 200m 金牌後，睽違二十六年的徑賽金牌。賽後，楊俊瀚感性表示：「是大家一起幫助我拿到這面金牌。」

千分位之差落敗亞運奪銀飲恨回顧

從 2015 後的五年中，俊瀚不斷推進自身紀錄，除了四度刷新 100m、200m 全國紀錄，分別推至 10 秒11、20 秒23 外，與 魏泰陞、王偉旭、以及 鄭博宇 所組成的接力隊伍也是讓人津津樂道，在 2019 年時將前輩們七年前的紀錄再度推進 0.02 秒來到 38 秒76。

拿坡里世大運上，楊俊瀚因鼠蹊部不適意外退賽。圖/大專體總提供

亞洲飛人 蘇炳添 就曾經在 2018 亞運上評價楊俊瀚，認為他訓練方向正確，走在正確的道路上，只要將細節突破加強，未來這一兩年，絕對有能力突破 10 秒大關。看似前景光明的俊瀚殊不知在 2019 年拿坡里世大運上鼠蹊部拉傷，間接導致足底筋膜炎，讓他陷入一片黑暗，漫長的復健，伴隨著眾人的壓力與期待，積分的流失，都讓外界人難以想像。

然而這樣的壓力並沒有擊垮他，跟著物理治療師安排的復健課表，一步一腳印的慢慢復健，終於讓他熬過了這段恢復期，能夠重新回到賽場上，俊瀚對此坦承：「直到 2020 年才重回訓練，原本隊出賽東京奧運的狀態還沒那麼有把握，然而奧運的延期，讓我有了些時間能夠準備及調整。」靠著上半年累積賽事積分排名，最終順利拿下東京奧運參賽資格，一圓當時沒能跑進里約奧運的夢想，俊瀚也是 25 年來再度有台灣選手登上 100m 奧運項目。

最後，對於 俊瀚 曾在一些媒體上表示自己不希望再背負「台灣最速男」之稱，他解釋道：「我承認，我克服壓力贏得金牌，對我是一大突破，但我不會背著『台灣最速男』或『26 年來第一金』的封號去面對接下來的比賽，會這樣想，就失去比賽本質，迷失在光環中了。」不禁讓我想起了《第一神拳》中的幕之內一步曾說的「永遠以一個挑戰者的心情，迎接比賽。」保持一個挑戰者，才有進步的可能，不被侷限於「頭銜」中，而是向「世界」展翅高飛。就讓我們一同為 楊俊瀚 加油，期待他能夠飛向世界，跑出 10 秒內的紀錄！

生涯事件

・2013 亞洲青年運動會 200m 金牌

・2014 青年奧運 200m 銅牌

・2015 全中運 高男組 100m 金牌

・2015 全運會 200m 金牌 ＊決賽以 20 秒53 二度破全國紀錄

・2016 亞青田徑錦標賽 200m 金牌 ・2017 亞洲田徑大獎巡迴賽 200m 金牌

・2017 亞錦賽 200m 金牌、100m 銅牌・2017 台北世大運 100m 金牌・2018 亞洲運動會 200m 銀牌

・2021 取得 2020 東京奧運資格

（上述事件僅供參考，詳細完整參賽成績等紀錄請至這裡查詢）

責任編輯：Ian

資料來源：維基、運動筆記、中央社、Udn 聯合新聞網

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