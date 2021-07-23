奧運馬拉松 回顧與分析

奧運倒數一天，今天來介紹奧運大會中的最後一個項目—馬拉松。首先回顧2016年的獎牌得主。

men’s marathon result

🥇Eliud Kipchoge 🇰🇪 2:08:44

🥈Feyisa Lilesa 🇪🇹 2:09:54

🥉Galen Rupp 🇺🇸 2:10:05

women’s marathon result

🥇Jemima Sumgong 🇰🇪 2:24:04

🥈Eunice Kirwa 🇧🇭 2:24:13

🥉Mare Dibaba 🇪🇹 2:24:30

上一屆的男子冠軍是現今的馬拉松之王Eliud Kipchoge，比賽全程穩穩地跑在前段位置，最後也輕易拉開競爭對手，38公里處與第二名相差20秒，而最後四公里將差距一舉拉開到一分鐘多。第二名是衣索比亞選手Feyisa Lilesa，第三名是美國的長跑新星Galen Rupp，本來後段有一點追回之勢但最後還是以11秒之差位居第三。

女子組冠軍是肯亞的Jemima Sumgong，但她在2017倫敦馬拉松被檢驗出EPO(紅血球生成素)，被禁賽八年，第二名是肯亞裔巴林籍的Eunice Kirwa，她也在多項國際性大賽拿下獎牌，不果在2019年被檢驗出EPO，是暨Sumgong後第二位被驗出禁藥的奧運獎牌得主。第三名是衣索比亞的Mare Dibaba，雖然她姓Dibaba，但不屬於知名長跑家族Dibaba的成員。

奪冠熱門

男子馬拉松在近年成長快速，最知名也呼聲最大的是肯亞王者、WR保持者Eliud Kipchoge，儘管在2020倫敦馬爆冷輸了比賽，但仍然是奧運最強之一。另一位肯亞代表Lawrence Cherono也相當優秀，強大的耐力使他贏下19年波士頓馬拉松，並在幾個月後贏下芝加哥馬拉松。衣索比亞同樣派出世界級選手，包括2020倫敦馬冠軍Shura Kitata以及世錦賽冠軍Lelisa Desisa，除了兩個田徑大國還有比利時長跑名將Bashir Abdi。

女子組方面，肯亞的Brigid Kosgei 2019年剛打破高懸16年的馬拉松WR，也是本年度的最快選手，同樣來自肯亞的Ruth Chepngetich也擁有相當好的成績。肯裔以色列籍的Lonah Chemtai Salpeter有2：17的實力、衣索比亞的知名長跑家族Birhane Dibaba也會參賽。

私心關注選手

世錦賽拿下第四名，英國的Callum Hawkins、上屆銅牌Galen Rupp、日本的旅美選手大迫傑，女子有日本的前田穗南與一山麻緒、美國的Sally Kipyego與Molly Seidel。

賽程

馬拉松項目只有決賽(Final)一個部分，賽程如下

8/7早上 女子馬拉松決賽

8/8早上 男子馬拉松決賽

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