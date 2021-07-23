跑步知識／黑夜中的越野跑

昨天有下雨 今天的山徑會是乾燥的嗎 山徑裡面跟公路是不一樣的 山上就算當天沒下雨 山徑也不會那麼快乾 所以山上還是很濕滑 在濕滑的山徑又該如何越野跑 如果上山之後才下雨 那要事

2021-07-21 09:08