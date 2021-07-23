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跑步知識／黑夜中的越野跑

運動筆記 / Jack Kox

黑夜凌晨的時候

在山上越野跑的困難度很高

晚上視線不好

看不清路況

往前的每一步風險都很高

在山徑樹林間如果沒有帶頭燈

是很難前進的

腳下會踩空

頭頂會撞到樹枝等等都會發生

而且長距離越野賽事

常常會從凌晨跑到早上

凌晨很想睡覺的時候

該如何去面對

夜晚的時侯山上溫度也很低

所以也必須準備好防寒裝備

還有很多在夜晚越野跑會遇到的問題

本集就來閒聊一下在黑夜中的越野跑

該做哪些準備

還有該注意哪些事項

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越野跑

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