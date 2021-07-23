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跑步知識／黑夜中的越野跑
黑夜凌晨的時候
在山上越野跑的困難度很高
晚上視線不好
看不清路況
往前的每一步風險都很高
在山徑樹林間如果沒有帶頭燈
是很難前進的
腳下會踩空
頭頂會撞到樹枝等等都會發生
而且長距離越野賽事
常常會從凌晨跑到早上
凌晨很想睡覺的時候
該如何去面對
夜晚的時侯山上溫度也很低
所以也必須準備好防寒裝備
還有很多在夜晚越野跑會遇到的問題
本集就來閒聊一下在黑夜中的越野跑
該做哪些準備
還有該注意哪些事項
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