奧運10000公尺回顧與分析

一起來看看田徑場上最長的項目—10000公尺，首先回顧2016年的獎牌得主。

men’s10000m result

🥇Mo Farah🇬🇧 27:05.17

🥈Paul Tanui🇰🇪 27:05.64

🥉Tamirat Tola🇪🇹 27:06.26

women’s 10000m result

🥇Almaz Ayana🇪🇹 29:17.45

🥈Vivian Cheruiyot🇰🇪 29:32.53

🥉Tirunesh Dibaba🇪🇹 29:42.56

上一屆的男子冠軍是之後也贏下五千公尺的Mo Farah，他的戰術一直都不是領跑，而是待在後方再慢慢趕上。比較特別的是他在快跑到一半的時候被絆倒，但隨後馬上爬起來並在最後幾圈來到前段位置，最後一個彎道追過肯亞的Paul Tanui完成衛冕，Tanui也不是省油的燈，雖然被超越但也沒被拉開，最後取得第二名，第三名是衣索比亞的Tamirat Tola。

女子組變化就沒那麼大，同樣在五千公尺奪牌的兩位選手也都在萬米奪牌，其中五千的第三名Almaz Ayana在萬米拿下冠軍，五千冠軍Vivian Cheruiyot則拿下第二名，前奧運紀錄保持者Tirunesh Dibaba拿下第三名。跟男子比賽不一樣，前三名差距都比較大，而Ayana也打破了當時的WR。

本屆奪冠熱門

男子10000公尺有許多優秀的選手，包括之前二度刷新半馬WR的Geoffrey Kamworor(現紀錄為Kibiwott Kandie在去年12月跑出的57:32，Kamworor以58:01居世界第二)、當前萬米WR保持人Joshua Cheptegei、加拿大選手Mohammed Ahmed、由3000公尺轉攻萬米的衣索比亞Yomif Kejelcha。

女子也不惶多讓，有先後打破WR的荷蘭選手Siffan Hassan與衣索比亞的Letesenbet Gidey、上屆拿下五千銀牌的Hellen Obiri，光是這三位選手，女子萬米勢必是一場惡鬥。

私心關注選手日本驛傳名將相澤晃、同期好手伊藤達彥、瑞士的Julien Wanders、美國的Woody Kincaid與Grant Fisher、選拔賽打敗Mo Farah的Marc Scott、日本優秀的田徑選手新谷仁美、美國的Karissa Schweizer。

10000公尺比賽只有決賽(Final)一個部分，賽程如下

7/30晚上 男子10000m決賽

8/7晚上 女子10000m決賽