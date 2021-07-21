跑步知識／雨天中的越野跑
昨天有下雨
今天的山徑會是乾燥的嗎
山徑裡面跟公路是不一樣的
山上就算當天沒下雨
山徑也不會那麼快乾
所以山上還是很濕滑
在濕滑的山徑又該如何越野跑
如果上山之後才下雨
那要事先準備的防寒裝備有哪些
山上的天氣說變就變
溫度說降就降
下雨天山徑濕滑
溫度又低
一定要準備好該帶的裝備
在賽事當中遇到下雨天
又該怎麼去面對
本集就來閒聊一下在下雨天的狀況下
在山上越野跑會面對哪些狀況
另外出門前就下大雨
那就千萬不要上山
等好天氣再說
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