跑步知識／雨天中的越野跑

大家或許聽過富春山居圖但沒聽過富春江，也不知道在哪裡！我怎麼就會去注意到呢？因為我的名字叫富春，記得讀國中時，有一回看地理課本裡的地圖居然在無意中看到浙江省杭州錢塘江的上游叫富春江，當時想著，或許長大

2021-07-19 09:01