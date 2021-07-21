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跑步知識／雨天中的越野跑

運動筆記 / Jack Kox

昨天有下雨

今天的山徑會是乾燥的嗎

山徑裡面跟公路是不一樣的

山上就算當天沒下雨

山徑也不會那麼快乾

所以山上還是很濕滑

在濕滑的山徑又該如何越野跑

如果上山之後才下雨

那要事先準備的防寒裝備有哪些

山上的天氣說變就變

溫度說降就降

下雨天山徑濕滑

溫度又低

一定要準備好該帶的裝備

在賽事當中遇到下雨天

又該怎麼去面對

本集就來閒聊一下在下雨天的狀況下

在山上越野跑會面對哪些狀況

另外出門前就下大雨

那就千萬不要上山

等好天氣再說

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越野跑

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