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2021芝加哥馬拉松 參賽者需提供PCR陰性報告、完整疫苗接種證明

運動筆記 / 謝幸吟

今年10月10日在美國伊利諾州芝加哥登場的芝加哥馬拉松，將會是今年六月中美國陸續解封後，第一場大型路跑。依照主辦單位的最新公告，並不預期跑者在全馬賽程要戴著口罩；參賽者可能會被要求提供PCR檢測陰性結果，以及/或疫苗完整接種證明。

芝加哥馬拉松由美國銀行冠名贊助，照片截取自芝馬官網

以目前的訊息來看，PCR陰性報告、接種證明，也許二擇一，也許兩種都需要。芝馬官網表示，所有準備工作都依循當地與州新冠病毒指引，而指引也會隨著情況持續發展，參賽者也要有戴口罩的準備。具體的規定，比賽前的幾個月到幾週，會再陸續提供。

芝加哥馬要求跑者提供PCR陰性、疫苗接種證明，照片截取自芝馬官網

至於疫苗完整接種，依照美國疾病管制暨預防中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)  的說明，指的是輝瑞或莫德納等2劑量疫苗，在接種第二劑之後兩周，或是嬌生這種單劑疫苗，在接種之後兩2周。CDC網站英文版有特別註明：這份指引適用於美國食品藥物管理局目前授權緊急使用的COVID-19疫苗：輝瑞、莫德納或嬌生。還可適用於世界衛生組織WHO授權緊急使用的疫苗如AZ。

美國CDC對完整接種疫苗的說明，照片截取自美國CDC官網英文版

     

特別要提醒的是，美國CDC網站中文版寫到疫苗完整接種，並未提到AZ。不過中文版最上方有免責聲明表示，網站持續更新，在所有內容翻譯完成前，有些內容可能是英文。

美國CDC說明疫苗完整接種，照片截取自CDC官網簡體中文版

     

至於入境美國，不論是否完整接種疫苗，美國CDC都要求要有三日內的PCR陰性證明或康復證明；完整接種疫苗者，入境美國後不需隔離；不論是否完整接種疫苗，均應於抵達目的地3至5日進行檢測。       

不過我國外交部發布的國外旅遊警示分級表，目前還是將美國列為紅色警示，不宜前往，宜儘速離境。而衛福部疾管署的國際旅遊疫情，全球除了帛琉之外，都是最高的第三級：警告(Warning)，「建議避免至當地所有非必要旅遊」。因此雖然把芝加哥馬的規定寫得仔細給大家參考，每位跑友還是要自己審慎決定。       

芝加哥市政府已經發布重新開放的通知，芝加哥現在處於第五階段，在這個階段，大多數強制性的COVID-19法規已經取消，包括保持社交距離、戴口罩等。而在第五階段的公眾集會指南，芝加哥公共衛生部門(Chicago Department of Public Health, CDPH)建議活動主辦單位，要求與會者提供疫苗接種證明或72小時之內檢測的陰性證明；同時建議所有與會者，無論疫苗接種狀況如何，只要無法保持社交距離，都要戴上口罩。     

今年第43屆芝加哥馬拉松，預估有3萬5千人報名，CDPH會給芝馬什麼具體建議、可以兼顧防疫與跑步？如何在全馬42.195公里保持社交距離？要戴口罩跑嗎？主辦單位強調，人數規模目前預計不會調整，但有準備必要時做出改變，以配合公共衛生官員的指引。

今年第43屆芝加哥馬拉松，預計3.5萬人參賽，照片截取自芝馬官網

芝馬去年有實體比賽也有虛擬賽事，但今年只有實體賽事，主辦單位表示，他們的目標，是希望大家能夠安全地、重新在芝加哥街頭跑步。        

提到芝加哥馬，就會想到「最速賽道」的美稱。女子馬拉松世界紀錄2小時14分04秒，就是肯亞跑者柯絲蓋(Brigid Kosgei)，2019年10月13日在芝加哥馬拉松跑出來的，她也會參加東京奧運。今年五月一次訪問中記者問她：「奧運金牌和世界紀錄，最想要哪個？」「當然是奧運金牌！世界紀錄就只是世界紀錄，奧運金牌有特別的意義。」26歲的柯絲蓋能不能得到她夢寐以求的奧運金牌？8月7日就可以知道。

肯亞跑者柯絲蓋(Brigid Kosgei)，2019年在芝加哥馬拉松跑出2小時14分04秒的世界紀錄，照片截取自芝馬官網

柯絲蓋說，此刻她一心一意專注在東京奧運，之後會不會參加倫敦馬或芝加馬，等奧運結束再說。       

芝加哥馬拉松起終點都在格蘭特公園(Grant Park)，10月10日，解封後的美國第一場大型路跑就要在這裡舉辦，期待一場安全、歡樂、跑出好成績的馬拉松。

芝加哥馬拉松起終點都在格蘭特公園，照片截取自芝馬官網

去年寫的文章，關於芝加哥馬拉松報名、不想被矮化成「中國台灣」，努力交涉的過程，現在再看還是覺得感動！

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