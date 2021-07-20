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跑步小品／我的第一場超半程馬拉松！

運動筆記 / 安洲

2020東京奧運排除萬難，將在7/23日正式點燃戰火，台灣參賽選手們正積極備戰、準備爭取個人最佳成績，同時為台灣爭取奧運獎牌，讓我們一起為選手們加油、打氣吧！。平常對我們市民跑者來說，利用下班時間及休假日空檔，運動健身固然重要、但是飲食也不能馬虎！現代人出門在外工作忙碌，如刻意節食往往會顧此失彼，忽略適合自己年齡的飲食。記得日前翻閱一本跟運動/健身/飲食相關書籍，書籍名稱：增肌減脂！運動前後快速料理，作者：Amy 的私人廚房+好食課營養師團隊。

作者們特別提醒讀者：運動健身的人們更要吃飽、吃好才能讓效果大大發揮。書籍上提到許多實用觀點及建議，同時搭配圖文並茂的食譜，讀完後頓時覺得確實是收穫豐碩，書籍上特別提醒讀者：現代人每1天三餐飲食，把均衡飲食觀念放入自己餐盤（我的餐盤口訣1-6）：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆蛋魚肉一掌心、堅果種子一茶匙。了解均衡營養的概念後，也提醒讀者補充營養的黃金時間，因為吃對時間，營養補充才能增肌減脂，把握運動後的黃金補充時間吃對食物，不僅可以讓增肌減脂更有效，也會讓疲勞更快恢復。

期盼讀者們在擁有更多運動，營養知識與料理技巧後，同時與朋友分享跟著一起暢快動、開心吃，擁抱健康的美好生活。當中也給耐力運動者的飲食建議：在運動後的食物建議搭配液態，或者選擇較濕潤的料理會方便進食，耐力運動會促進血液的新陳代謝，可以安排鐵質含量較豐富的肉類，尤其是長期跑步的人，鐵質需求會比一般人高、鈣質則會有助於提升代謝。

這時回想到我的第一場超半程馬拉松，2014年福爾摩沙國際路跑賽，6月份在雲林縣四湖鄉參天宮舉辦，前一晚特別到香客大樓，廟裡的大通鋪借住一晚，隔天賽前沒有特別吃早餐，及考慮到比賽前的飲食問題，所以賽程中因為遇到下雨，身體被雨水淋成落湯雞，加上賽程中的飲水和補給不足，造成當時賽事過程中，體力不支有點吃不消，後半段只能緩慢的邁步向前，最後感謝佛主保庇如期順利完賽，也完成我的第一場超半程馬拉松。

經過這場活動特別的“失速”經驗後，深深感到每次賽事前、中、後的飲食，絕對跟運動表現有顯著的影響，適當的訓練同時搭配飲食，每個環節都是息息相關，後續在經過幾場後才慢慢的調整回來，在同年10月份-雲林縣白馬山盃扳回一城，獲得半程馬拉松-男40歲組分組第10名。

最後書籍上有提到，心肺耐力運動能為身體帶來的好處：維持生理機能、增加活動度、肌肉柔軟度、促進新陳代謝。

平常下班後及休假日，利用空檔透過慢跑運動，維持適當的體適能時，趁著微解封在戶外活動時，也要做好個人適當的防護，加油吧！

2020東京奧運

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