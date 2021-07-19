跑步小品／圓夢之旅-2019/8/4拜訪富春江

大家或許聽過富春山居圖但沒聽過富春江，也不知道在哪裡！我怎麼就會去注意到呢？因為我的名字叫富春，記得讀國中時，有一回看地理課本裡的地圖居然在無意中看到浙江省杭州錢塘江的上游叫富春江，當時想著，或許長大後有一天去看看，有可能嗎？我也從此愛上看地圖，想像著長大以後的自己可以趴趴走，也因此造就了愛上旅跑的我！

一直有參加跑步銀行規律跑者活動的我旅程中要維持一周四次以上、每次5K以上的規律運動，所以每到一個地方總習慣看個地圖，看看隔天一大早可以跑哪裡？去探險一下！於是習慣早起先出去完成功課再開始每一天的旅程！行前不斷地想像著跑在富春江畔是什麼感覺？

第一次自己單飛，還好上海有同為規律跑者中七組的瑋玲當地陪，帶著我勇敢自由行。第一跑：我們跑在世界遺產之一的宏村，當年李安導演拍臥虎藏龍的所在地，四處是竹林，跑在鄉間小路上非常愜意，這種感受只有早起及愛跑步的跑者才有機會享受到！

隔天上了黃山就轉換成爬山模式，欣賞壯麗的風景及奇石，我們在途中泡了阿Q桶麵，實在太香，引來許多羨慕(？)的眼光！特別欽佩挑扁擔的壯丁，將山上需要的食物、換洗床單都挑上去了，那一天特別珍惜山上的食物，得來不易！

再來，總算來到心心念念三十多年的富春江，她不只是江的名字，也是一個小鎮的名字，我們待在這兒兩個晚上，特別選擇住在門前有小河的民宿，小河非常清澈，河裡的小魚可以和遊客一起悠游也是一大奇觀，戲水發呆也是一種幸福！

富春江的清晨，可以獨享屬於自己的寧靜，沿著小溪匯流至富春江的小徑慢慢跑，我正在富春江旁跑著，與許多出現在國文課本裡的古代文章作者一樣欣賞著眼前的美景，我終於一償夙願，內心充滿激動！

至於上海外灘、半個足球場大的星巴克旗艦店都只是附加！

謝謝我的旅伴，幫我訂住宿，幫我支付(我沒有支付寶)，圓夢完成，多麼特別的旅跑！