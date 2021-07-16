你能跑得贏 Usain Bolt 嗎？800公尺或許可以！
如果問：「你可以跑贏「閃電」Usain Bolt 嗎？」你肯定想：「開什麼玩笑？」，但如果說比的是 800 公尺呢？全世界跑最快的男人「閃電」Bolt 已經正式退出體壇，不過上週他宣布短暫出賽一場賽事，而這場賽事不是 100m、也不是 200m，而是 800m！
已經正式退出體壇的「閃電」 Usain Bolt 將出賽一場800公尺賽事，這場賽事是幫二手車品牌 CarMax 宣傳（出處：Usain Bolt IG）
Bolt 說自己 800m 最佳成績是 2:05，「如果我穿上釘鞋，我可以在 2 分鐘內完成！」Bolt 信誓旦旦地說道。這場賽事是為了幫二手車品牌 CarMax 宣傳，有趣的是，在這場比賽沒有其他對手，Bolt 唯一的對手就是他的客戶 CarMax，所以當 Bolt 在牙買加的跑道上奔跑時，CarMax 會透過手機提供即時線上成績。
7/13 比賽對決
時間快轉到 7/13 比賽當天，比賽開始時 Bolt 顯得輕鬆，大約以 74 秒完成了 400m。大家都認為在最後一圈，或至少最後 200 公尺時，Bolt 就會踩油門殺出去，但實際上卻沒有。最後，非官方完成時間記錄約在 2分40秒，比 CarMax 晚了 3 秒。
「閃電」Usain Bolt（左）與 CarMax 展開對決！（擷圖：Usain Bolt 比賽直播影片）
賽後採訪時，氣喘吁吁的 Bolt 向對手表示祝賀，並表示他不會重回賽場，當然也不會參加 800m！但還是謝謝 Bolt 帶給我們一場有趣的比賽～
謝謝永遠帶給我們驚喜與快樂的 Usain Bolt！（出處：Usain Bolt IG）
參考資料：
- 【Canadian Running Magazine】Usain Bolt to run an 800m
- 【Canadian Running Magazine】Usain Bolt loses his first 800m race
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