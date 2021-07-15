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日本奧運代表田中希實 刷新3000公尺日本紀錄！

運動筆記 / Joanna

7/10 在北海道的一場 3000公尺賽事，田中希實 以8分40秒84，更新自己一年前創下的日本紀錄！（圖片來源：ekiden news

7/10（六）在北海道網走市的一場3000公尺競賽，奧運代表 田中希實 以 8分40秒84、0.51秒更新自己一年前創下的日本紀錄！21歲的 田中希實 被選為東奧女子 1500 和5000公尺代表，雖然 3000 公尺並非奧運項目，但這場賽事的成績給她帶來鼓舞！

「我能夠發揮出我最好的水平，所以我希望能連接到奧運的 1500 公尺和 5000 公尺！」田中希實說道。期待東京奧運時，田中希實能像這場三千公尺一樣發揮她的實力，我們就拭目以待！

延伸閱讀：【奧運田徑】日本田徑奧運名單 65人強大陣容出爐

參考資料：NHKEkiden News

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