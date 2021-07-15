快訊

行政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

英國更動旅遊警示 台灣列「綠色名單」入境免隔離

跑步小品／我的跑步機防疫新生活！

運動筆記 / Albert Li

自從５月台灣開始進入警戒，自己就不在外面跑步了，這一年來跑步一直是我每天運動量的來源，少了跑步自然運動量也就跟著減少，看著日漸長大的游泳圈，蠻怕自己會回到過去胖嘟嘟的體態（一年前就像下圖），於是強迫自己在家做做肌力訓練，但心裡卻還是很想跑步。

好在六月底下定決心買了一台跑步機（跑步機怎麼來我家的可參考： 我的居家訓練器材大進化

有了這台跑步機後在家防疫的生活就此有了改變。

沒辦法跑步的日子雖然有做肌力訓練，但總覺得壓力沒有獲得解放，整個六月前三個星期情緒上都很躁動，連遠在日本的老婆都感覺出來了，6/24跑步機到貨後開始可以跑步，工作壓力找到出口，身心靈瞬間都獲得解放，心情也平穩了許多。

雖然還是比較喜歡跑在實際道路上的路感，但不得不說在自家跑步機上跑還是有很多好處。首先就是舒適的環境，除了可事先準備好冰涼的飲品外，冷氣＋電風扇直吹跑起來超級舒適，尤其在這個炎炎夏日時節，能在冷氣房內跑步真的跟天堂沒什麼兩樣呀。

若當天想跑長一點的距離，補給品也可以不用再煩惱要怎麼塞在身上，直接放在跑步機上超級方便。

最後我覺得是最最最棒的事情就是可以邊跑邊追劇，追到好看的劇都會覺得時間過得超快，有時候不知不覺就跑完一個半馬了。

雖然剛剛說是在冷氣房內跑很舒適，但認真跑時還是會大爆汗，超級暢快的。

甚至有時候跑完還會看到衣服與跑褲上有汗水蒸發後留下來的鹽（笑）

每次跑完都覺得身體雖然累累的但心靈卻是很放鬆的，所以通常我都是在家工作一整天後站上跑步機跑一跑，一整天的累績的壓力就釋放掉了，超級爽的。

至於上次有講到當初買跑步機最怕就是吵到樓下的鄰居，不過經過三個多星期的測試至今都還沒被按電鈴，看起來應該是沒什麼問題了。另外從六月底至今跑了 11 次半馬、1 次30K與 1 次全馬，看起來跑步機連續運轉也沒啥問題，這點我會持續測試下去，看看是腳先受不了還是跑步機先壞掉囉（怕），總之疫情之下大家容易累積壓力心情燥動，可以透過適當的運動來緩解這不平靜的心情，是個不錯的方式，希望大家都能找到適合自己的運動方式囉。

相關新聞

日本奧運代表田中希實 刷新3000公尺日本紀錄！

7/10 在北海道的一場 3000公尺賽事，田中希實 以8分40秒84，更新自己一年前創下的日本紀錄！（圖片來源：ekiden news） 7/10（六）在北海道網走市的一場3000公尺競賽，奧

跑步小品／我的跑步機防疫新生活！

自從５月台灣開始進入警戒，自己就不在外面跑步了，這一年來跑步一直是我每天運動量的來源，少了跑步自然運動量也就跟著減少，看著日漸長大的游泳圈，蠻怕自己會回到過去胖嘟嘟的體態（一年前就像下圖），於是強迫自

跑步知識／Hardrock 100mile越野賽-賽前報導

2021在美國科羅拉多的Silverton小鎮舉辦的 Hardrock 100mile 即將在7/16早上的6點起跑 (台灣時間7/16晚上8點) 賽事雖然規模不大 每年僅有140個選手可

跑步小品／強風吹拂下的逆風飛翔

「喂！你很喜歡跑步吧！」，這是《強風吹拂》劇中出現的第一句話，也直接帶出了這部動畫的故事精髓。以日本新年傳統活動「箱根驛傳」為故事主軸的《強風吹拂》，是小說家三浦紫苑於2006年出版的小說，這部描述跑

奧運800公尺回顧與分析 Clayton Murphy🇺🇸奪金最熱門

今天來講中長跑最短的項目—800公尺，首先回顧2016年的獎牌得主。 男子800公尺 前三名 🥇David Rudisha🇰🇪 1:42.15 🥈Taoufik Makhlou

跑步小品／那些年，我們一起追的跑車！

透過線上收聽廣播節目（BRAVO FM91.3 姜Sir的幸福理想國 ），主題：我的運動書寫，一方面吸收新知、同時增廣見聞，節目進行當中穿插幾首，節奏輕快的韓文歌曲 =（ Standing EGG

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。