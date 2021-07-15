跑步小品／我的跑步機防疫新生活！

自從５月台灣開始進入警戒，自己就不在外面跑步了，這一年來跑步一直是我每天運動量的來源，少了跑步自然運動量也就跟著減少，看著日漸長大的游泳圈，蠻怕自己會回到過去胖嘟嘟的體態（一年前就像下圖），於是強迫自己在家做做肌力訓練，但心裡卻還是很想跑步。

好在六月底下定決心買了一台跑步機（跑步機怎麼來我家的可參考： 我的居家訓練器材大進化）

有了這台跑步機後在家防疫的生活就此有了改變。

沒辦法跑步的日子雖然有做肌力訓練，但總覺得壓力沒有獲得解放，整個六月前三個星期情緒上都很躁動，連遠在日本的老婆都感覺出來了，6/24跑步機到貨後開始可以跑步，工作壓力找到出口，身心靈瞬間都獲得解放，心情也平穩了許多。

雖然還是比較喜歡跑在實際道路上的路感，但不得不說在自家跑步機上跑還是有很多好處。首先就是舒適的環境，除了可事先準備好冰涼的飲品外，冷氣＋電風扇直吹跑起來超級舒適，尤其在這個炎炎夏日時節，能在冷氣房內跑步真的跟天堂沒什麼兩樣呀。

若當天想跑長一點的距離，補給品也可以不用再煩惱要怎麼塞在身上，直接放在跑步機上超級方便。

最後我覺得是最最最棒的事情就是可以邊跑邊追劇，追到好看的劇都會覺得時間過得超快，有時候不知不覺就跑完一個半馬了。

雖然剛剛說是在冷氣房內跑很舒適，但認真跑時還是會大爆汗，超級暢快的。

甚至有時候跑完還會看到衣服與跑褲上有汗水蒸發後留下來的鹽（笑）

每次跑完都覺得身體雖然累累的但心靈卻是很放鬆的，所以通常我都是在家工作一整天後站上跑步機跑一跑，一整天的累績的壓力就釋放掉了，超級爽的。

至於上次有講到當初買跑步機最怕就是吵到樓下的鄰居，不過經過三個多星期的測試至今都還沒被按電鈴，看起來應該是沒什麼問題了。另外從六月底至今跑了 11 次半馬、1 次30K與 1 次全馬，看起來跑步機連續運轉也沒啥問題，這點我會持續測試下去，看看是腳先受不了還是跑步機先壞掉囉（怕），總之疫情之下大家容易累積壓力心情燥動，可以透過適當的運動來緩解這不平靜的心情，是個不錯的方式，希望大家都能找到適合自己的運動方式囉。