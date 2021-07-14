跑步小品／強風吹拂下的逆風飛翔

「喂！你很喜歡跑步吧！」，這是《強風吹拂》劇中出現的第一句話，也直接帶出了這部動畫的故事精髓。以日本新年傳統活動「箱根驛傳」為故事主軸的《強風吹拂》，是小說家三浦紫苑於2006年出版的小說，這部描述跑步的作品亦陸續被改編為同名的漫畫、廣播劇、舞臺劇、電影和動畫等，目前Netflix的會員可以完整觀賞全部23集的動畫內容。

跑步是一項極為簡單的運動，沒有年齡限制、沒有性別要求，更無戶外室內等場域限制，似乎只要有腳的人，就已符合這項運動的資格，只需一雙簡單的運動鞋，誰都可以跑起來，差異點僅在於別人跑得快又遠，而我目前的意願，只是願意動起來而已。《強風吹拂》的故事內容雖然是以講述跑步為主體，但一開始情節中刻劃的人物卻非人人能跑，也不是大家都那麼熱愛跑步，在眾人第一次團練的鏡頭畫面中，有個角色已奮力地如殭屍行走，卻見一隻蝴蝶輕輕擺動翅膀的將其刷卡，但經過故事的鋪墊與轉折，這個隊伍最後還是在箱根驛傳中取得第十名的成績。

曾經聽朋友說過他喜歡跑步，因為跑步讓他身形變瘦、連脂肪肝都不見了，也聽到長輩談及跑步運動，讓他得以在疫情期間，有個目標可以持續向前。跑步運動能夠如此鍥而不捨金石可鏤，終究必須要能夠心存「喜歡」的感覺，不然疫情這段期間想要練習，出門跑步口罩必需戴好戴滿，在家則只能原地踏步或家裡繞行，這些艱苦困難的練習模式，真的光想都不敢想，但，朋友們卻都還相繼繳出超過200公里的月跑量。可見，「只要我喜歡，有什麼不可以」是絕對可以成立的。

箱根驛傳的路線是由讀賣新聞東京本社出發，直到箱根蘆之湖折返，分為往復兩天的賽程 圖片來源箱根驛傳的正式名稱為「東京箱根間往復大學驛傳競走」，是一項以日本關東地區大學生為限的跑步接力競賽，前述劇中主角的隊伍在最後一集的故事內容，僅僅取得第十名的成績，這與一般勵志故事中的奪冠爭第一，似乎有些相違背且不怎麼吸引人。但也因此，讓整個故事沒有脫離現實太多，畢竟在這為期兩天、十個區間、總距離217.9公里的接力競賽中，參賽者幾乎是以平均3分速的配速前進，甚至在小田原到箱根蘆之湖的第五區間，跑者必需在一個半馬的距離爬升約800公尺的高度，這等難度非一般人可以想像，縱然是有在跑步的人應該也不太敢想吧！

去年三月開始正式練習跑步，原先認為就是兩隻腳交互動一動而已，經由社大熟齡輕慢跑課程有系統的教學，方才了解箇中深藏的奧秘之處。經過數月的練習，得以在同年六月達到第一次月跑量100K的目標，但緊接而來的夏季氣候，每天高溫炎熱的天氣，立即打回原形，怪不得跑界有一句名言：「能克服夏季訓練的人，就能成功挑戰馬拉松。」，事隔兩個月之後，才在九月再次回到百公里的月跑量，直至隔年的今日為止，皆能保持如此動能。

箱根驛傳預選資格是5公里跑進16分半內，預選賽場地設在國營昭和紀念公園旁的陸上自衛隊立川駐屯地，賽道則是直接使用駐地內的機場跑道，每年都有約四十幾個學校參賽，每校一隊派出10-12位選手，隊成績擇最優的前十位計算。

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