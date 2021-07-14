跑步知識／Hardrock 100mile越野賽-賽前報導

2021在美國科羅拉多的Silverton小鎮舉辦的

Hardrock 100mile 即將在7/16早上的6點起跑

(台灣時間7/16晚上8點)

賽事雖然規模不大

每年僅有140個選手可以參加

而且因為100mile的路先幾乎都在高海拔

加上山區的環境,路況也都不是很好

所以難度上非常大

在美國是高難度的越野賽事

報名抽籤的資格需要

有當過8小時以上的志工

5年內有完賽過hardrock 100的賽事

還有2年內完賽過TDG/UTMB/UTMF等等賽事

才有資格參加抽籤

所以賽事的抽籤難度也很高

每年全世界都有很多跑者想參加賽事

包括越野菁英跑者

今年UTMB的紀錄保持人庄主

也參加了這場賽事

庄主第一次參賽

大家都非常期待他的表現

今年的Hardrock 100mile越野賽

非常的令人期待

預祝選手們都有很好的表現

男子菁英選手

(BIB 121)Francois D’haene(庄主)

(BIB 1) Jeff Browning

(BIB 107) Dylan Bowman

女子菁英選手

(BIB 121)Courtney Dauwalter

(BIB 5)Sabrina Stanley

(BIB 121)Darcy Piceu

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