跑步知識／Hardrock 100mile越野賽-賽前報導
2021在美國科羅拉多的Silverton小鎮舉辦的
Hardrock 100mile 即將在7/16早上的6點起跑
(台灣時間7/16晚上8點)
賽事雖然規模不大
每年僅有140個選手可以參加
而且因為100mile的路先幾乎都在高海拔
加上山區的環境,路況也都不是很好
所以難度上非常大
在美國是高難度的越野賽事
報名抽籤的資格需要
有當過8小時以上的志工
5年內有完賽過hardrock 100的賽事
還有2年內完賽過TDG/UTMB/UTMF等等賽事
才有資格參加抽籤
所以賽事的抽籤難度也很高
每年全世界都有很多跑者想參加賽事
包括越野菁英跑者
今年UTMB的紀錄保持人庄主
也參加了這場賽事
庄主第一次參賽
大家都非常期待他的表現
今年的Hardrock 100mile越野賽
非常的令人期待
預祝選手們都有很好的表現
男子菁英選手
(BIB 121)Francois D’haene(庄主)
(BIB 1) Jeff Browning
(BIB 107) Dylan Bowman
女子菁英選手
(BIB 121)Courtney Dauwalter
(BIB 5)Sabrina Stanley
(BIB 121)Darcy Piceu
LIVE線上追蹤連結https://hr100-21.maprogress.com/
LIVE線上追蹤Table版本連結https://www.opensplittime.org/events/hardrock-100-2021/spread
(((Podcast)))
Spotifyhttps://pse.is/3kw4w3
SoundOnhttps://pse.is/3lfea7
Googlehttps://pse.is/3ca7s5
訂閱
youtube頻道 https://pse.is/LFYTH
傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n
傑克IG https://pse.is/GCUTC
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言