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奧運800公尺回顧與分析 Clayton Murphy🇺🇸奪金最熱門

運動筆記 / 陳昭誠
2016里約奧運男子800公尺前三名。 歐新社資料照片
2016里約奧運男子800公尺前三名。 歐新社資料照片

今天來講中長跑最短的項目—800公尺，首先回顧2016年的獎牌得主。

男子800公尺 前三名

🥇David Rudisha🇰🇪 1:42.15

🥈Taoufik Makhloufi🇩🇿 1:42.61(NR)

🥉Clayton Murphy🇺🇸 1:42.93

女子800公尺 前三名

🥇Caster Semenya🇿🇦 1:55.28

🥈Francine Niyosaba🇧🇮(蒲隆地) 1:56.49

🥉Margaret Nyairera Wambui🇰🇪 1:56.89

上一屆的男子冠軍由世界上唯一跑進1:41的人類，肯亞的David Rudisha拿下冠軍，這也是他衛冕的第二個奧運冠軍，本來要參加本屆奧運的他因為年紀加上傷勢而退休。女子冠軍則是也連續衛冕兩次奧運冠軍的南非國家紀錄保持者Caster Semenya。

奪冠熱門男子組的部分，六月在選拔賽跑出1:43的Clayton Murphy近期狀態火熱、非洲南部波札那的800好手Nijel Amos也在摩納哥鑽石聯賽跑出1:42，馬上更新Murphy的年度最佳，另外還有肯亞的Emmanuel Korir。

女子組上屆前三名都因為有關雙性人的新規定無緣東奧。目前年度最佳是美國大學生Athing Mu跑出的1:56.07，古巴Rose Mary Almanza、牙買加Natoya Goule以及衣索比亞的Werkwuha Getachew也都有1:56的成績、而有許多大賽經驗的英國選手Laura Muir今年狀態不錯，也很有機會奪冠。

800公尺比賽總共有三個階段，預賽(Heats)、準決賽(Semi Final)與決賽(Final).

賽程如下

7/30上午 女子800m預賽

7/31上午 男子800m預賽

7/31晚上 女子800m準決賽

8/1晚上 男子800m準決賽

8/3晚上 女子800m決賽

8/4晚上 男子800m決賽

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