荷蘭奧運田徑名單出爐 Sifan Hassan 涵蓋千五、五千、一萬公尺！

曾擁有過 1 英里到 10,000m 距離四項世界紀錄的 Sifan Hassan，這次在荷蘭田徑奧運名單入選了 1500m、5000m 以及 10000m 三個項目。（圖片來源：eumorningpost）

還記得，6月上旬，在荷蘭亨厄洛的賽道上破了萬米世界紀錄，結果兩天內再被改寫的 Sifan Hassan 嗎？這位曾擁有過 1 英里到 10,000m 距離四項世界紀錄的 Sifan Hassan，這次在荷蘭田徑奧運名單入選了 1500m、5000m 以及 10000m 三個項目，但她可能不會三個項目都參加。

＊小補充：如果 Hassan 三個項目都參加，且假設都一路殺到最後一輪，那麼她將要參加：

7/30（五）5,000m第一輪比賽

8/2（一）1,500m第一輪比賽；12小時後參加 5,000m決賽

8/4（三）1,500m準決賽

8/6（五）1,500m決賽

8/7（六）10,000m計時決賽。

而另一位名列奧運名單的是 Femke Bol。這位 21 歲的女將，在 7/4 鑽石聯賽斯德哥爾摩站的 400m跨欄，以 52.37 秒打破大會紀錄，更創下歷史第四快的成績！這次她入選 400欄、女子 4x400m接力，以及混合 4x400m接力，這也是她的人生初奧運，期待她的表現！

21 歲的 Femke Bol 在 7/4 鑽石聯賽斯德哥爾摩站的 400m跨欄，以 52.37 秒打破大會紀錄，更創下歷史第四快的成績！（圖片來源：European Athletics）

而擅長七項全能和短跑的 29 歲老將 Dafne Schippers，這次她入選參加 100m、200m 和 4x100m接力。她曾在 2013 年世錦賽拿下七項全能銅牌，2015 年世錦賽 200m 與 100m項目分別摘金鍍銀，在 2016 里約奧運 200m 更奪得銀牌！時隔五年，是否能延續奪牌戰績，讓我們拭目以待！

29 歲老將 Dafne Schippers，這次入選參加 100m、200m 和 4x100m接力（圖片來源：CNN）

荷蘭隊 45 人奧運名單

女子 100m： Jamile Samuel, Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn

Jamile Samuel, Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn 200m： Jamile Samuel, Dafne Schippers

Jamile Samuel, Dafne Schippers 400m： Lisanne de Witte, Lieke Klaver

Lisanne de Witte, Lieke Klaver 1500m： Sifan Hassan

Sifan Hassan 5000m： Sifan Hassan, Diane van Es

Sifan Hassan, Diane van Es 10,000m： Sifan Hassan, Susan Krumins

Sifan Hassan, Susan Krumins 馬拉松： Andrea Deelstra, Jill Holterman

Andrea Deelstra, Jill Holterman 3000m障礙： Irene van der Reijken

Irene van der Reijken 100m跨欄： Zoe Sedney, Nadine Visser

Zoe Sedney, Nadine Visser 400m 跨欄： Femke Bol

Femke Bol 鉛球： Jessica Schilder

Jessica Schilder 鐵餅： Jorinde van Klinken

Jorinde van Klinken 七項全能： Nadine Broersen, Emma Oosterwegel, Anouk Vetter

Nadine Broersen, Emma Oosterwegel, Anouk Vetter 4x100m接力： Lieke Klaver, Jamile Samuel, Dafne Schippers, Naomi Sedney, Marije van Hunenstijn, Leonie van Vliet, Nadine Visser

Lieke Klaver, Jamile Samuel, Dafne Schippers, Naomi Sedney, Marije van Hunenstijn, Leonie van Vliet, Nadine Visser 4x400m接力：Andrea Bouma, Laura de Witte, Lisanne de Witte, Lieke Klaver, Hanneke Oosterwegel, Anne van de Wiel

男子 200m： Taymir Burnet

Taymir Burnet 400m ： Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber

Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber 800m： Tony van Diepen

Tony van Diepen 5000m： Mike Foppen

Mike Foppen 馬拉松 ： Khalid Choukoud, Abdi Nageeye, Bart van Nunen

Khalid Choukoud, Abdi Nageeye, Bart van Nunen 400m跨欄 ： Nick Smidt

Nick Smidt 撐竿跳 ： Rutger Koppelaar, Menno Vloon

Rutger Koppelaar, Menno Vloon 十項全能 ： Pieter Braun

Pieter Braun 4x100m接力 ： Solomon Bockarie, Taymir Burnet, Christopher Garia, Joris van Gool, Churandy Martina, Hensley Paulina

Solomon Bockarie, Taymir Burnet, Christopher Garia, Joris van Gool, Churandy Martina, Hensley Paulina 4x400m接力：Terrence Agard, Ramsey Angela, Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber, Nout Wardenburg, Tony van Diepen

男女混合 混合 4x400m接力：Terrence Agard, Ramsey Angela, Liemarvin Bonevacia, Andrea Bouma, Femke Bol, Laura de Witte, Lisanne de Witte, Jochem Dobber, Lieke Klaver, Hanneke Oosterwegel, Nout Wardenburg, Anne van de Wiel, Tony van Diepen

參考資料：World Athletics、Hola News

＊奧運新聞，盡在運動筆記