跑步小品／那些年，我們一起追的跑車！

透過線上收聽廣播節目(BRAVO FM91.3 姜Sir的幸福理想國 ),主題:我的運動書寫,一方面吸收新知、同時增廣見聞,節目進行當中穿插幾首,節奏輕快的韓文歌曲 =( Standing EGG : Summer night you and me / Little Star、AKMU:Time and Fallen Leaves / Last Good bye、IU: Through the night ),

聽完頓時有股莫名的療癒感,絕對可以列入我的跑步歌單。這集特別來賓-動一動 總編輯:鄭匡寓,特別在節目當中期勉聽眾朋友,運動書寫可以從寫日記開始,一方面透過書寫回顧及記錄生活、運動的點點滴滴,同時分享有趣的故事、描述自己人生不同的感動,聽完總編輯的一席話,相信對日後每個人的運動寫作、跑步網誌有實質的助益。網誌 Blog是一種線上日記形式的個人化網站,藉由張文章、圖片或影片,來記錄生活、抒發情感或分享資訊,可透過動動筆桿書寫、活化腦力及整理思緒。

記得在朝陽科大圖書館,看到一本有關攝影的書籍:攝影的視覺心理,書籍上寫到的一句話:我們只看到我們期望看到的東西 We see what we expect to see,故透過照片及文字記錄,並成為習慣、形成個人的系統很重要。為了達到觸類旁通的效果,記得特別來賓在日前的書籍、寫作分享會,主題:從書寫找尋生活哲學,則有特別提到“曼陀羅思考法”,透過(曼陀羅九宮格)的製作,能刺激大腦的聯想、邏輯、創造力。其最早是從佛教密宗(天圓地方)的宇宙概念。其延伸成為結合(水平思考)、(垂直思考),多層次(九宮格圖像思考法)。

近代在日本透過“曼陀羅思考法mandala chart”,其基本形式為九宮格的長方距陣,以一個主題為中心概念,向外八個空格,強迫思考相關的概念,以激發出更多新的想法,所以簡稱:九宮格法。運用九宮格圖像讓思考直覺化、更加有條理和效率。透過運用“九宮格圖像思考法”,藉此分享一下日前參加路跑活動有趣的故事。

在2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽,活動當天最大特色是能跟著跑車跑,結合知名明星及賽車手擔任代言人,因此吸引許多路跑愛好者參加。當時在台中市政府廣場,起跑線前鳴槍出法,配合高額的分組獎勵金,各路路跑高手都來共襄盛舉,各自為了目標奮力向前。感謝佛主保庇能順利完賽,一方面路跑健身、挑戰分組上凸台,並贊助公益活動共創三贏。

賽後許多跑友也趁機在超級跑車前,合照留下最帥氣的跑步英姿,記得一般超級跑車旁,都是搭配漂亮的SG,參賽選手則透過這場活動舉行,能跑在超級跑車後面感覺蠻酷的。最後保持身體健康最重要,一方面透過適當的運動,鍛鍊身體、增強免疫力,配戴口罩、勤洗手、保持適當的社交距離,同時符合條件者趕快去打COVID - 19疫苗。

殷切期盼日常生活作息早日恢復正常,能夠一群人痛快在賽道上奔馳,大家一起朝向終點線邁進,加油吧!