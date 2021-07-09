跑步小品／那些年，我們一起追的跑車！

透過線上收聽廣播節目（BRAVO FM91.3 姜Sir的幸福理想國 ），主題：我的運動書寫，一方面吸收新知、同時增廣見聞，節目進行當中穿插幾首，節奏輕快的韓文歌曲 =（ Standing EGG ： Summer night you and me / Little Star、AKMU:Time and Fallen Leaves / Last Good bye、IU： Through the night )，

聽完頓時有股莫名的療癒感，絕對可以列入我的跑步歌單。這集特別來賓-動一動 總編輯：鄭匡寓，特別在節目當中期勉聽眾朋友，運動書寫可以從寫日記開始，一方面透過書寫回顧及記錄生活、運動的點點滴滴，同時分享有趣的故事、描述自己人生不同的感動，聽完總編輯的一席話，相信對日後每個人的運動寫作、跑步網誌有實質的助益。網誌 Blog是一種線上日記形式的個人化網站，藉由張文章、圖片或影片，來記錄生活、抒發情感或分享資訊，可透過動動筆桿書寫、活化腦力及整理思緒。

記得在朝陽科大圖書館，看到一本有關攝影的書籍：攝影的視覺心理，書籍上寫到的一句話：我們只看到我們期望看到的東西 We see what we expect to see，故透過照片及文字記錄，並成為習慣、形成個人的系統很重要。為了達到觸類旁通的效果，記得特別來賓在日前的書籍、寫作分享會，主題：從書寫找尋生活哲學，則有特別提到“曼陀羅思考法”，透過（曼陀羅九宮格）的製作，能刺激大腦的聯想、邏輯、創造力。其最早是從佛教密宗（天圓地方）的宇宙概念。其延伸成為結合（水平思考）、（垂直思考），多層次（九宮格圖像思考法）。

近代在日本透過“曼陀羅思考法mandala chart”，其基本形式為九宮格的長方距陣，以一個主題為中心概念，向外八個空格，強迫思考相關的概念，以激發出更多新的想法，所以簡稱：九宮格法。運用九宮格圖像讓思考直覺化、更加有條理和效率。透過運用“九宮格圖像思考法”，藉此分享一下日前參加路跑活動有趣的故事。

在2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽，活動當天最大特色是能跟著跑車跑，結合知名明星及賽車手擔任代言人，因此吸引許多路跑愛好者參加。當時在台中市政府廣場，起跑線前鳴槍出法，配合高額的分組獎勵金，各路路跑高手都來共襄盛舉，各自為了目標奮力向前。感謝佛主保庇能順利完賽，一方面路跑健身、挑戰分組上凸台，並贊助公益活動共創三贏。

賽後許多跑友也趁機在超級跑車前，合照留下最帥氣的跑步英姿，記得一般超級跑車旁，都是搭配漂亮的SG，參賽選手則透過這場活動舉行，能跑在超級跑車後面感覺蠻酷的。最後保持身體健康最重要，一方面透過適當的運動，鍛鍊身體、增強免疫力，配戴口罩、勤洗手、保持適當的社交距離，同時符合條件者趕快去打COVID - 19疫苗。

殷切期盼日常生活作息早日恢復正常，能夠一群人痛快在賽道上奔馳，大家一起朝向終點線邁進，加油吧！