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跑步知識／關於UTMB環白朗峰越野賽

運動筆記 / Jack Kox

在法國舉辦的UTMB環白朗峰越野賽

是國際上非常著名的賽事

參加選手來自世界各地的越野跑

因為賽事在全世界的關注度非常高

所以各戶外品牌的菁英選手都會來參與

讓賽事更加的熱血刺激

而賽事路線環繞白朗峰

跨越法國,義大利,瑞士三個國家

所以也可以欣賞到各國的風景

賽事的前中後

經過主辦單位精心的規劃及安排

讓賽事起點霞慕尼小鎮變的非常熱鬧

氣氛也非常的好

是非常棒的越野國際大賽事

本集就來聊聊UTMB環白朗峰越野賽

賽事前中後的參與過程

防疫期間

戴口罩勤洗手保持社交距離

遵守防疫規定

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越野跑

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