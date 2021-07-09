跑步知識／關於UTMB環白朗峰越野賽
在法國舉辦的UTMB環白朗峰越野賽
是國際上非常著名的賽事
參加選手來自世界各地的越野跑者
因為賽事在全世界的關注度非常高
所以各戶外品牌的菁英選手都會來參與
讓賽事更加的熱血刺激
而賽事路線環繞白朗峰
跨越法國,義大利,瑞士三個國家
所以也可以欣賞到各國的風景
賽事的前中後
經過主辦單位精心的規劃及安排
讓賽事起點霞慕尼小鎮變的非常熱鬧
氣氛也非常的好
是非常棒的越野國際大賽事
本集就來聊聊UTMB環白朗峰越野賽
賽事前中後的參與過程
防疫期間
戴口罩勤洗手保持社交距離
遵守防疫規定
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