8度進軍奧運！51歲西班牙競走老將續寫不老傳說

在世界團體競走錦標賽中，高齡 48 歲的Jesus Angel Garcia以第 18 名完賽，獲得眾人掌聲 圖/世界田徑總會

運動員的一生巔峰可以說是非常短暫的，人常說黃金十年，雖然會因為運動項目與傷病等因素產生不同的結果，也正是因為巔峰期的短暫，在當東京奧運因為疫情而延期時，不少選手黯然退休。

但當然也有些例外，他就是即將 8 度登上奧運的西班牙老將 Jesus Angel Garcia ，在上屆里約奧運中第七度參賽的他，追平了當時牙買加短跑女將 Merlene Ottey 的紀錄，以 47 歲高齡取得 20 名的成績，今年將繼續參戰東京奧運 50 公里競走項目，8 度進軍奧運的紀錄更為他的生涯寫下空前的紀錄。也是有史以來田徑運動員最多出賽奧運的紀錄。

而史上最多奧運參賽紀錄則是由加拿大馬術選手 Ian Millar 所保持的 10 次，自 1972 慕尼黑奧運參賽，奧運最佳成績是在 2008 北京奧運拿下銀牌。Garcia在 1993 年德國世錦賽拿下 50 公里競走金牌，1997 年時更拿下競走世界盃金牌，同年在希臘世錦賽中奪銀。其生涯 50 公里競走最佳成績為 3:39:54。而在 7次奧運中，最佳名次為 2008 年北京奧運中獲得第 4 名。

在 2019 多哈世錦賽中獲得第八名。 圖/EFE

如今已年過半百的他，將繼續踏上奧運舞台，如要追平最多奧運參賽紀錄，他還將等待 2024 巴黎奧運與 2028 洛杉磯奧運，長達 7 年的時間，屆時他也將高達 60 歲了，是否能看到他持續在奧運競走項目登場呢？我想誰都說不準，讓我們一起期待吧。

責任編輯：Ian

新聞來源：世界田徑總會

圖片來源：世界田徑總會

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