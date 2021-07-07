日本田徑奧運名單 65人強大陣容出爐！
日本陸上競技連盟 JAAF 在 7/2 宣布了由 65人組成的東京奧運田徑代表隊（圖片來源：JAAF）
日前，日本陸上競技連盟 JAAF 宣布了一支由 43 名男子、22 名女子，共 65人的田徑東京奧運代表隊，這次的規模僅次於 1964 年東京奧運會的 68 人！在奪牌機會上，男子 20 公里競走與 50 公里競走具有摘金實力，而男子馬拉松和男子 4x100 公尺接力也有奪牌機會！現在就來看看日本田徑奧運名單吧～
日本田徑奧運名單一覽【男子：43名】
|項目
|選手（資格期間的紀錄）
|男子 100m
|多田 修平（10.01）、山縣 亮太（9.95）、小池 祐貴（9.98）
|男子 200m
|薩尼-布朗（20.08）、山下 潤（20.40）、飯冢 翔太（20.29）
|男子 400m
|朱利安-華萊士（45.13）
|男子 5000m
|松枝博輝（13:24.8）、坂東 悠汰（13:18.5）
|男子 10000m
|相澤 晃（27:18.75）、伊藤達彥（27:25.73）
|男子 110m 跨欄
|泉谷 駿介（13.06）、金井 大旺（13.16）、高山 峻野（13.25）
|男子 400m 跨欄
|黒川 和樹（48.68）、安部 孝駿（48.80）、山內 大夢（48.84）
|男子 3000m 障礙
|三浦 龍司（8:15.99）、山口 浩勢（8:19.96）、青木 涼真（8:20.70）
|男子跳高
|戸邊 直人（2m31(i) ）、衛藤 昂（2m30）
|男子撐竿跳
|江島 雅紀（5m71）、山本 聖途（5m70(i) ）
|男子跳遠
|橋岡 優輝（8m36）、津波 響樹（8m23）、城山 正太郎（8m40）
|男子標槍
|小南 拓人（82ｍ52）
|男子 20 公里競走
|山西 利和（1:17:15） 、池田 向希（1:17:25）、高橋 英輝（1:18:00）
|男子 50 公里競走
|川野 將虎（3:36:45）、丸尾 知司（3:37:39）、勝木 隼人（3:42:34）
|男子馬拉松
|中村 匠吾（2:11:28）、服部 勇馬（2:11:36）、大迫 傑（2:05:29）
|男子 4x100m 接力
|桐生 祥秀（10.01）、德德-布魯諾（10.19）
|男子 4x400m 接力
|川端 魁人（45.75）、佐藤 拳太郎（45.61）、鈴木 碧斗（45.94）、伊東 利來也（45.85）
|項目
|選手（資格期間的紀錄）
|女子 1500m
|田中 希實（4:08.39）、卜部 蘭（4:10.52）
|女子 5000m
|田中 希實（15:00.01）、廣中 璃梨佳（15:05.40）、萩谷 楓（15:11.84）
|女子 10000m
|新谷 仁美（30:20.44）、安藤 友香（31:18.18）、廣中 璃梨佳（31:11.75）
|女子 100m 跨欄
|寺田 明日香（12.87 ）、青木 益未（12.87 ）、木村 文子（13.11）
|女子 3000m 障礙
|山中 柚乃（9:41.84）
|女子標槍
|北口 榛花（66m00）
|女子 20 公里競走
|岡田 久美子（1:27:41）、藤井 菜菜子（1:28:58） 、河添 香織（1:31:10）
|女子馬拉松
|前田 穂南（2:23:30）、鈴木 亞由子（2:29:02）、一山 麻緒（2:20:29）
|女子 4x100m 接力
|兒玉 芽生（11.46）、鶴田 玲美（11.80）、齋藤 愛美（11.61 ）、青山 華依（11.56）、石川 優（11.48）
|項目
|候補選手（資格期間的紀錄）
|男子 100m
|桐生 祥秀（10.01）
|男子 200m
|小池 祐貴 （20.24）
|男子 110m 跨欄
|村竹 ラシッド （13.28）
|男子 400m 跨欄
|豊田 将樹（48.87）
|男子 20 公里競走
|古賀 友太（1:18:42）
|男子 50 公里競走
|小林 快（3:43:31）
|男子馬拉松
|大塚 祥平（2:07:38）
|男子 4×100m 接力
|栁田 大輝（10.22）、 池田 弘佑（46.45）
|項目
|候補選手（資格期間的紀錄）
|女子 5000ｍ
|木村 友香（15:19.99）
|女子馬拉松
|松田 瑞生（2:21:47）
|女子 4×100m 接力
|壹岐 あいこ （11.59）
👉🏻延伸閱讀：【東奧】台灣健兒 前進 2021東京奧運 奧運資格名單一覽
參考資料：JAAF名單、Japan Running News
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