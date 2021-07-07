日本田徑奧運名單 65人強大陣容出爐！

日本陸上競技連盟 JAAF 在 7/2 宣布了由 65人組成的東京奧運田徑代表隊（圖片來源：JAAF）

日前，日本陸上競技連盟 JAAF 宣布了一支由 43 名男子、22 名女子，共 65人的田徑東京奧運代表隊，這次的規模僅次於 1964 年東京奧運會的 68 人！在奪牌機會上，男子 20 公里競走與 50 公里競走具有摘金實力，而男子馬拉松和男子 4x100 公尺接力也有奪牌機會！現在就來看看日本田徑奧運名單吧～

日本田徑奧運名單一覽【男子：43名】

項目 選手（資格期間的紀錄） 男子 100m 多田 修平（10.01）、山縣 亮太（9.95）、小池 祐貴（9.98） 男子 200m 薩尼-布朗（20.08）、山下 潤（20.40）、飯冢 翔太（20.29） 男子 400m 朱利安-華萊士（45.13） 男子 5000m 松枝博輝（13:24.8）、坂東 悠汰（13:18.5） 男子 10000m 相澤 晃（27:18.75）、伊藤達彥（27:25.73） 男子 110m 跨欄 泉谷 駿介（13.06）、金井 大旺（13.16）、高山 峻野（13.25） 男子 400m 跨欄 黒川 和樹（48.68）、安部 孝駿（48.80）、山內 大夢（48.84） 男子 3000m 障礙 三浦 龍司（8:15.99）、山口 浩勢（8:19.96）、青木 涼真（8:20.70） 男子跳高 戸邊 直人（2m31(i) ）、衛藤 昂（2m30） 男子撐竿跳 江島 雅紀（5m71）、山本 聖途（5m70(i) ） 男子跳遠 橋岡 優輝（8m36）、津波 響樹（8m23）、城山 正太郎（8m40） 男子標槍 小南 拓人（82ｍ52） 男子 20 公里競走 山西 利和（1:17:15） 、池田 向希（1:17:25）、高橋 英輝（1:18:00） 男子 50 公里競走 川野 將虎（3:36:45）、丸尾 知司（3:37:39）、勝木 隼人（3:42:34） 男子馬拉松 中村 匠吾（2:11:28）、服部 勇馬（2:11:36）、大迫 傑（2:05:29） 男子 4x100m 接力 桐生 祥秀（10.01）、德德-布魯諾（10.19） 男子 4x400m 接力 川端 魁人（45.75）、佐藤 拳太郎（45.61）、鈴木 碧斗（45.94）、伊東 利來也（45.85）

項目 選手（資格期間的紀錄） 女子 1500m 田中 希實（4:08.39）、卜部 蘭（4:10.52） 女子 5000m 田中 希實（15:00.01）、廣中 璃梨佳（15:05.40）、萩谷 楓（15:11.84） 女子 10000m 新谷 仁美（30:20.44）、安藤 友香（31:18.18）、廣中 璃梨佳（31:11.75） 女子 100m 跨欄 寺田 明日香（12.87 ）、青木 益未（12.87 ）、木村 文子（13.11） 女子 3000m 障礙 山中 柚乃（9:41.84） 女子標槍 北口 榛花（66m00） 女子 20 公里競走 岡田 久美子（1:27:41）、藤井 菜菜子（1:28:58） 、河添 香織（1:31:10） 女子馬拉松 前田 穂南（2:23:30）、鈴木 亞由子（2:29:02）、一山 麻緒（2:20:29） 女子 4x100m 接力 兒玉 芽生（11.46）、鶴田 玲美（11.80）、齋藤 愛美（11.61 ）、青山 華依（11.56）、石川 優（11.48）

項目 候補選手（資格期間的紀錄） 男子 100m 桐生 祥秀（10.01） 男子 200m 小池 祐貴 （20.24） 男子 110m 跨欄 村竹 ラシッド （13.28） 男子 400m 跨欄 豊田 将樹（48.87） 男子 20 公里競走 古賀 友太（1:18:42） 男子 50 公里競走 小林 快（3:43:31） 男子馬拉松 大塚 祥平（2:07:38） 男子 4×100m 接力 栁田 大輝（10.22）、 池田 弘佑（46.45）

項目 候補選手（資格期間的紀錄） 女子 5000ｍ 木村 友香（15:19.99） 女子馬拉松 松田 瑞生（2:21:47） 女子 4×100m 接力 壹岐 あいこ （11.59）

【女子：22名】除了奧運正式名單，也有12名候補選手：【男子：9名】【女子：3名】以上就是日本田徑奧運名單，期待在2021的東京奧運，選手們能有精彩的表現！

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參考資料：JAAF名單、Japan Running News

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