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跑步知識／路跑和越野跑哪個比較難？
平時大家都有在路跑
突然要越野跑就會覺得要上山好像很難
但是為什麼其實越野跑並沒有比路跑要破PB的難度高
每個人都可以完成馬拉松或越野賽
但是要提升馬拉松的成績
或是縮短越野賽的時間
就變的不容易
每種運動一開始的時候都很困難
在經過長時間的鍛鍊之後
才會變的得心應手
本集就來閒聊一下
路跑和越野跑各有什麼難度
又為什麼路跑的難度並沒有比越野跑來的低
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