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跑步知識／路跑和越野跑哪個比較難？

運動筆記 / Jack Kox

平時大家都有在路跑

突然要越野跑就會覺得要上山好像很難

但是為什麼其實越野跑並沒有比路跑要破PB的難度高

每個人都可以完成馬拉松或越野賽

但是要提升馬拉松的成績

或是縮短越野賽的時間

就變的不容易

每種運動一開始的時候都很困難

在經過長時間的鍛鍊之後

才會變的得心應手

本集就來閒聊一下

路跑和越野跑各有什麼難度

又為什麼路跑的難度並沒有比越野跑來的低

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越野跑

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