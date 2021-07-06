世界最性感運動員 Alica Schmidt 如願踏上東京奧運 1600m 接力賽

圖/ @alicasmd

還記得五月時報導過的《世界最性感的運動員》嗎？如果忘記了可以再到這來重溫一下。

回顧：【話題】世界最性感田徑美女 Alica Schmidt 鎖定東京奧運！

在歷經肌肉拉傷等運動傷害後努力尋求回歸的 Alica Schmidt，一直以東京奧運作為目標，如今終於傳來好消息，她將如願登上東奧舞台！這位 22 歲來自德國的田徑選手，入選了德國女子 1600m 接力，這消息讓她落下喜悅的淚水直呼：「美夢成真」。

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儘管 Schmidt 在社群軟體上有著 170 萬粉絲，但她從沒有想過要放棄運動員的身份，轉去做模特兒，而她也十分希望人們能夠關注在她的成績與努力，如今願望成真，也證明了自己能夠擠進國家隊前進東京奧運。

而她也表示：「當我接到國家隊教練的電話時，我高興到完全聽不懂他到底說了什麼。我十分期待能夠與全球各地的頂尖好手們來交流切磋！」「這真的很不真實，我非常感激，自我從小開始練習田徑就一直夢想著有天能夠踏上奧運的舞台，如今終於成真—我己經等不及了。」

看來大家又多了一個可以奧運觀賽的重點了👀也希望 Alica Schmidt 除了夠好好體驗東京奧運外，也能收穫好的成績，並持續在田徑場上發光發熱。

責任編輯：Ian圖片來源：@alicasmd IG

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