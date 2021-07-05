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男子馬拉松「破二」紀錄片 「最後的里程碑」 8月線上公映
馬拉松世界紀錄保持者 Eliud Kipchge，2019 年在 INEOS 1:59 Challenge 跑出 1:59:40 成為史上第一個突破兩小時大關的馬拉松運動員。紀錄這次的劃時代壯舉的紀實電影《Kipchoge: The Last Milestone》即將上映，日前官方釋出預告片。
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這部紀錄片將於 8 月 24 日線公映，Kipchoge 在一份聲明表達了他的興奮之情。「這部電影述說了我夢想跑進2小時的私密故事，並展現所有幫助實現夢想的人們。我們一起勇敢築夢，挑戰不可能。」他繼續說道。「我希望 2019年 10月那一天激勵全世界，也希望這部電影能夠成為傳奇，在未來很多年持續鼓舞所有年齡世代的跑者。」👉🏻有興趣的朋友，歡迎關注《Kipchoge: The Last Milestone》官網、FB、IG 喔！
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