男子馬拉松「破二」紀錄片 「最後的里程碑」 8月線上公映

馬拉松世界紀錄保持者 Eliud Kipchge，2019 年在 INEOS 1:59 Challenge 跑出 1:59:40 成為史上第一個突破兩小時大關的馬拉松運動員。紀錄這次的劃時代壯舉的紀實電影《Kipchoge: The Last Milestone》即將上映，日前官方釋出預告片。

（影片出處：Trailblazers）

電影由《異形》的導演 Ridley Scott 監製，記述 Kipchoge 在馬拉松「破二」挑戰前，從訓練到創下壯舉的過程，他從肯亞的訓練場來到歐洲的高科技設施，最後在維也納豎立起體育界劃時代的里程碑之一。「破二」創舉是 Kipchoge 迄今為止在這項項目中最偉大的成就之一，但是他的職業生涯還遠未結束，日前他在荷蘭的 NN Mission Marathon 中勝出，在今年夏天的東京奧運上，他絕對是競逐獎牌最具競爭力的運動員之一！

這部紀錄片將於 8 月 24 日線公映，Kipchoge 在一份聲明表達了他的興奮之情。「這部電影述說了我夢想跑進2小時的私密故事，並展現所有幫助實現夢想的人們。我們一起勇敢築夢，挑戰不可能。」他繼續說道。「我希望 2019年 10月那一天激勵全世界，也希望這部電影能夠成為傳奇，在未來很多年持續鼓舞所有年齡世代的跑者。」👉🏻有興趣的朋友，歡迎關注《Kipchoge: The Last Milestone》官網、FB、IG 喔！