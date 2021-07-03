2021柏林馬可能要戴口罩 由台灣入境德國有3規定看清楚

（柏林馬：再次跑起來，照片來自柏林馬拉松官網）

每年九月最後一個星期日舉行的柏林馬拉松，預計9月26日登場，因為新冠肺炎疫情打亂了世界六大馬的賽程，柏林馬因緣際會成為2021年六大馬第一場比賽。依照主辦單位的最新公告，屆時可能還是要戴著口罩；此外德國政府宣布，自2021年6月20日起，居住在台灣的人士，由空路方式入境德國者，需提供PCR陰性檢測證明、新冠肺炎康復證明或疫苗接種證明，以上三種擇一。

（2021年柏林馬，預計3萬5千人參加，照片來自柏林馬拉松官網）

德國在台協會在粉專答覆網友詢問時，分享了德國衛生部的官網連結，內容進一步指出，德國承認的接種證明，指的是疫苗完整接種，目前有六種：BNT打2劑、莫德納打2劑、AZ打2劑、嬌生打1劑、第一劑打AZ第二劑打BNT、以及第一劑打AZ第二劑打莫德納。

（德國目前承認的六種疫苗完整接種，這是施打同一種疫苗， 畫面截取自德國衛生部網站）

（德國目前承認的六種疫苗完整接種，這是混打疫苗，畫面截取自德國衛生部網站）

至於戴口罩的規定，主辦單位還沒有詳細說明是全程戴、或是起點、終點跑者聚集之處戴、或是其他的方法，表示相關訊息將會持續更新。如果確診新冠肺炎或因疫情需要隔離，能不能退還報名費呢？「不行」。柏林馬主辦單位明確表示，除非取消比賽才會退費。

「我可以延到明年再跑嗎？」這題同樣也是不行。那麼跑前一天最愛去朝聖的馬拉松博覽會，有沒有舉辦呢？有的，但是考慮安全與健康措施，將會降低規格。更多細節有待進一步公告。（以上都可以到柏林馬拉松官網查詢新的訊息）

2020年的柏林馬因為疫情而取消，往年在二、三月舉辦的東京馬，疫情之前總是六大馬之中率先登場的、再來是四月的波士頓馬和倫敦馬、接著是九月柏林馬以及十月芝加哥馬、十一月紐約馬。

但是今年的六大馬賽程，因為疫情調整而變得史無前例的緊湊，從9月26日到11月7日，六個星期內跑完。9月26日柏林馬、10月3日倫敦馬、10月10日芝加哥馬；原本在每年四月第三個星期一、為了紀念「愛國者日」舉辦的波士頓馬拉松，維持傳統仍然選擇星期一比賽，今年在10月11日；再接下來是10月17日東京馬拉松、以及壓軸的11月7日紐約馬拉松。

（柏林馬主要贊助商是BMW，也被稱為BMW柏林馬，照片來自柏林馬拉松官網）

改變的不只是馬拉松的日期，還有許多新增加的防疫規定，像是東京馬就婉謝海外選手參賽，參賽資格保留至2023年；柏林馬則要求有疫苗接種證明、康復證明或PCR檢測陰性證明，三種擇一，可以是數位檔或實體檔；證明需要多久期限之內，還要等主辦單位進一步公告。

不變的則是路線，柏林馬起點終點都在六月17日大街、布蘭登堡門附近，這座新古典主義風格的建築，為紀念普魯士在七年戰爭獲勝而建造，200多年來，見證許多重要歷史。

（柏林馬起終點：布蘭登堡門，照片來自柏林馬拉松官網）

2019年底開始攻擊全世界的新冠病毒，絕對是另一個不能忘記的關鍵時刻。2020年柏林馬因為疫情停賽、2021年疫情趨緩之中重新登場，呼應標語#RESTARTRUNNING，兩個多月之後，3萬5,000名跑友，將用腳寫下新頁，期待那個時候，也可以和布蘭登堡門頂上的勝利女神，一起慶祝人類對抗病毒的勝利。