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田中馬取消實體馬拉松賽事 用「線上跑」活動歡慶十周年

運動筆記 / Run For TAIWAN

田中馬被稱為全台灣最有人情味的馬拉松（圖片來源：筆記實業）

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬），今年已來到值得紀念的十周年，賽事原本希望擴大舉辦，卻因新冠疫情再次爆發，考量工作人員及跑者參與的風險，宣布將取消實體賽事，改以全新的線上跑活動，歡慶值得紀念的十周年。

近兩個月疫情再度升溫，田中馬今（1）日在官方臉書粉絲專頁發出公告，「因為對於下半年的種種不確定性，也考量到參賽選手及工作夥伴的安全健康，經審慎評估後，2021田中馬將取消實體賽事，改以全新的線上跑活動與大家在線上相聚。」

左三為田中馬總幹事與創辦人鄭宗政﹐左四為彰化縣長王惠美（圖片來源：筆記實業） 

田中馬總幹事鄭宗政表示，2021年疫情延燒，連帶影響許多路跑賽事的舉辦，「一直以來，田中馬都被許多跑友視為最具有人情味的馬拉松賽事，今年之所以將實體馬改為線上跑，就是期望持續守護台灣，同時在疫情持續延燒的當下，繼續為台灣帶來更多的正面能量。」

田中馬往年賽事照片，賽道上有滿滿人潮(圖片來源：田中馬官方粉專影片)

鄭宗政也透露，田中馬線上跑的活動，預計將於九月初公布細節及報名辦法，並有別於國內許多線上跑活動，將秉持過去田中馬創新的精神，帶給大家不同的體驗，除了獻給原本就喜愛田中馬的跑者外，也邀請更多不常跑步的人勇敢跑出戶外，追求健康。相關細節可關注台灣米倉田中馬拉松臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/520marathon）。

2021年大家為了防疫待在家，田中馬賽道上空無一人(圖片來源：田中馬官方粉專影片)

田中馬被稱為「台灣最有人情味的馬拉松」，每一屆的賽事名額都迅速秒殺，中籤率只有二成四，是國內最難中籤的馬拉松賽事，去（2020）年雖受疫情影響，海外跑者無法到場參與，但透過「田中馬線上跑」的活動，線上與實體合計超過18,000人共同參與，也讓田中馬的名聲遍地開花。

每年的田中馬都能吸引不少跑者，是路跑界一大盛事（圖片來源：筆記實業） 

田中馬歷年來在「運動筆記」網站的評價，皆有 4.5 分以上的水準，為國內跑者評比十大優質賽事之一，與其他賽事追逐的目標不同，田中馬被認為是「最在地、最有人情味」的一場賽事，來到此參與賽事的跑者，都能體驗到田中鎮與台灣之美，除了有最熱情的鄉親支持，沿途還有最在地的美食小吃，堪稱「最有特色的台灣馬拉松」也不為過。

田中馬

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