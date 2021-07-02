跑步小品／疫情下的運動週記

五月中自從疫情爆發之後就再也沒再戶外活動過的自己，索性在家耍廢。結果一兩周過後發現不行，在家運動了一下，依然抵擋不住惰性繼續廢下去。直到這個月中，覺得別再對不起自己該身體力行，還有上個月買來要自主訓練的亞瑟士Gel-Nimbus 23(意外挖到寶)，看完NBA記後賽以後的透中午，口罩戴著水帶著，熱血的往新生公園去。

之後連續兩天，不敢再這麼熱血，都在傍晚時分跑。

傍晚跑比較麻煩的是人真的偏多，風險也相對提高夏天水分流失還有補給真的必須控制好，不跟熱浪過意不去且口罩不離臉。於是終於讓身體熱起來，恢復運動生活。

六月疫情還沒退燒期間，除了口罩戴好之外就是慎選人潮離峰時間。我的規劃是早上七點及下午三四點。沒選擇晚上八九點過後，則是以往該時段運動過後，精神大好導致睡不著。還有.....晚上守著電影台......新生公園很大且規劃路線方便，遵守繞開人群的優先選擇，熟悉之後就能規劃順行逆走路線。

天熱補水部分，在每圈的一半與接近行囊區時，務必喝口水再繼續。久沒活動的我選擇先調整好呼吸，再注意跑姿與身體各部位有無異狀。也歡迎各路跑友一起交流及分享，疫情期間如何維持自己的運動習慣。