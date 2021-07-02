跑步知識／炎熱的夏天適不適合越野跑？
夏天跑步沒遮蔽
很容易中暑曬傷
晚上跑也會很悶熱
到山上爬山或越野跑
感受森林裡的涼爽
山裡溪水的清涼
又可以鍛練不同肌群
夏天到高山
舒適的溫度讓人神清氣爽
遼闊的山景
令人無比嚮往
在夏天跑步還要知道哪些應對方法
才能避免中暑曬傷的傷害
本集就來閒聊一下
夏天適不適合越野跑
又有哪些該注意的事項
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