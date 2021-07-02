跑步知識／炎熱的夏天適不適合越野跑？

800公尺，0.019個馬拉松，很特殊的距離。有氧的末端，無氧的盡頭，有速度的長跑選手可以在1500公尺有好表現，短跑選手也可以宰制到400公尺，但800公尺是純中距離項目，訓練系統與長短跑大異其趣。

2021-07-02 09:22