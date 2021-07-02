跑步小品／800公尺 0.019個馬拉松

800公尺，0.019個馬拉松，很特殊的距離。有氧的末端，無氧的盡頭，有速度的長跑選手可以在1500公尺有好表現，短跑選手也可以宰制到400公尺，但800公尺是純中距離項目，訓練系統與長短跑大異其趣。

也因為特殊而困難，專一投入的人少，在台灣是冷門中的冷門項目。全國紀錄是1980年胡榮華的1：47.24，即使近10年台灣因運動科學的發展，許多田徑成績有顯著的突破，但800公尺41年前的紀錄仍讓21世紀第三個10年的現役選手難以望其項背。

2015年，同樣保持了三十多年的台灣40歲男子組800公尺紀錄2：06，被我以2：03.44打破，之後在2017年再次以2：04.90打破維持了35年的男子組45歲組紀錄，當年另外以4：28.26打破1500公尺紀錄，相對來說，與舊紀錄“只有”相距19年。

前輩的紀錄固然令人尊敬，然而動輒三四十年無人能破主要原因還是投入的人少，因為800公尺太困難。雖是困難，卻也因此有趣。800公尺訓練需要涵蓋有氧到無氧，從E強度到R強度，還要加上FR（更快的R強度），重訓、協調性、爆發力、、等也必須兼顧，課表從不無聊。

為自己設了打破亞洲盃常青田徑賽50歲組2：09的紀錄目標，指日可待。希望藉著紀錄分享，讓訓練生活更多樂趣。