訓練心得／疫情之下好想跑步 居家訓練器材大進化

疫情來得又快又猛，回想二個月前還可以跟跑友相約假日早上跑跑步，假日不是在寶藏巖就是在貓空，跟著大家一起邊跑邊聊天真的超級開心的，隨著疫情越來越緊張，跑友們也都很守規距地自動開始停止相約跑步，當時大家相約兩週後見，沒想到就這樣過了一個半月了。

不能跑步的日子總是特別痛苦，這樣的日子讓我想起在疫情之前有參加一場「疫情下如何訓練比賽？真男人與蕭大俠華山論「跑」！」的演說，其中就有講到這位菁英運動員在面對居家隔離時怎麼持續訓練保持比賽狀態，想想人家這麼厲害都不會因為外在環境的改變而偷懶，我怎麼可以因為不能跑步就偷懶呢！

好在平時家裡還有準備一些肌力訓練的器材可以勉強讓自己每天都能有個基本的肌力訓練。於是每天基本上都是死蟲、蚌殼、棒式、單腿橋式、側棒式抬腿與抗力球捲腹等運動一小時。

隨著三級緊戒的日子越來越長，之前的肌力訓練也開始做膩了，這時候想到可以跟平時上肌力課的教練詢問能不能租借槓鈴、槓片在自己家做做不同的肌力訓練，教練很豪氣地說ＯＫ，於是根據自己本身的能力就租了七十公斤的槓片組回家，從此後就多了後台腳高蹲、地板硬舉、槓鈴划船等動作可以做囉。

做了一週後發現原先用簡單的巧拼堆疊出來的訓練區域開始有脆化的現象，每每做完訓練後身上都會有一些巧拼脆化後的粉末出現，加上雖然鋪了三層巧拼但還是很擔心槓鈴的重量會對地磚造成太大的壓力，所以決定乾脆來改鋪蠻多健身房會鋪的高密度橡膠墊好了，上網搜尋一下就找到工廠直出的賣家，確定數量後下單約四五天就收到貨，鋪好後在上面做肌力訓練檔次完全不在同一個水平呀，超讚的。

隨著三級警戒又再度延長，肌力訓練做到後面又開始膩了，身為一個愛跑步的人不跑步真的太痛苦了，身邊的朋友悶在家裡也都悶壞了，有些開始在陽台原地跑半馬（怕）、有些則是去頂樓繞圈圈跑（熱爆），實在不想原地跑也不太想繞圈圈於是我開始轉向尋找能不能在家正常跑跑步的解決方案。剛好身旁有位好友問我關於跑步機的事，於是我的目光又開始轉能否在家添購一台跑步機，趁著六月跑步機品牌商的優惠活動＋電商自己本身的折價卷＋shopback的回饋於是我購買了一台跑步機，下單後的一週跑步機就送來了，但尷尬的是原廠的紙箱超級大，最長邊有２２０公分即使斜放也塞不進我家電梯，加上跑步機重量有150公斤左右，根本不可能用人力搬上樓。

所幸原廠有配兩個安裝師傅會處理這件事，而且師傅應該很常碰到這件事，所以師傅一點都不慌張地跟我解釋他們會在一樓拆箱，一個部件一個部件上電梯送上去。

經過約半小時的安裝與測試後家裡就多一台跑步機囉，這台跑步機大小是210.5cm x 88.5cm x 167.5cm，不是輕巧型的跑步機，要購買前還是要先確認一下自家空間再決定要購買的跑步機類型，若空間較小或許平板型跑步機更適合你。

在選擇跑步機時除了空間大小外還要考量自身的用量，跑量較大的人在跑步機馬力表現選擇上應該要選高一點的馬力輸出會比較好（自己估計每月跑量在300K以上，3.5HP馬力輸出較適合我）再來就是安靜程度了，在公寓中安置跑步機最怕吵到樓下或隔壁零居，當初購買前我就有先確認這台在運作時的聲音還算安靜，加上之前添購的3cm高密度橡膠墊本身也有減振效果，廠商又贈送一個避震墊鋪在下方，至今跑了100K以上都沒有聽到鄰居抗議，安靜程度應該算是可以，不過這可能跟自家建築的隔音效果有關，畢竟運作時還是會有聲音，而跑在上面的每一步也會有踩踏的聲音，要特別注意。

最後要考量的是跑步面積大小，這台有56x152.5cm跑步面積，在跑步機中算是面積很大的，跑在上面很自在不用擔心跑出範圍，太小的跑步區域跑起來會比較綁手綁腳，尤其是在速度較快的情況下，這點就看個人的狀況囉。跑步機本身也可以折收，但跟平板型跑步機不同，這類型的跑步機折收後還是很佔空間，所以在空間規劃上還是要注意一下。（我個人是不打算折收就是了）

現在跑步機功能上都做的很不錯，這台跑步機速度可從時速2km到18km（但我覺得實際跑起來的體感快過本身顯示的速度），並提供15段坡度傾角功能，跑步機上還有不同的訓練模式，可以提供不同需求所用，不過我只有拿來跑間歇與長距離過，機身本身有藍芽喇叭可以播放聲音，上方有個平板架可以放置平板，讓你可以邊跑邊看影片或聽音樂，而平板架旁有USB可以供電，相當貼心的設計，面板上方還有個小風扇，在太熱的情況下可以開風扇來吹，雖然風量不大但不無小補。

能在家邊吹冷氣邊跑步真的有夠舒服，如果要跑比較長一點的距離也可以事先準備好飲料補給放在跑步機上，超級方便，更重要的是能在居家防疫的情況下跑步真是件開心的事啊。

自從有了這台跑步機後整個六月就從焦慮轉變成開心，整個六月上半月只有一天睡不著覺凌晨四點整趁著天黑沒人戴著口罩出去小跑了一下，其餘的日子就真的乖乖待在家做做肌力訓練了，終於在上週有了轉變，現在能自由自在地在家跑步真好啊。我認為跑步機不見得適合每個人每個家庭，還是要看家裡的狀況再決定購買，以我的狀況來說，因為目前臺灣的家中只有自己一人在住（因為疫情關係跟老婆分隔台日兩地），我的生活區域基本上就只有辦公用的房間與主臥，吃飯也都躲在自己辦公房間內吃，所以空間上還有很多可以運用，放台跑步機在客廳旁也不會吵到自己家人（客廳只有一小缸的米蝦），加上任職的公司在創立之初就已經是在家上班制度，所以時間運用上很自由，往往可以工作到下午稍微有點精神不集中時出來跑跑步，緩解一下工作緊繃的狀態，有跑步機對我來說就更方便我工作到累時可以運動一下然後再繼續工作，給想在家跑跑步的人參考看看囉。