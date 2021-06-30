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指考自然衝刺／3種疫苗、9大實驗易入題 搞懂再上場

mRNA技術困難…代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

訓練心得／疫情期間的練跑

運動筆記 / Harris Harris.liang

六月練跑里程: 252.5  KM   每日練跑里程: 10.0  KM

昨晚利用時間拉筋，但是晚上就已發現左腳背在某個角度會痛？但是又不明顯就不以為意了。早上出門前偶而還是會感覺到痛點，難道是衝坡受傷了嗎？再觀察了~~到固定地點準備好後有試著原地跑，慘了~~好像會痛，心一鯨納今天可能沒法跑了，試著跑出去後心想只要痛就不跑了，剛開始確實是有不舒服的感覺，但是幾十公尺後覺得還好沒有特別的痛點了就繼續把里程跑完。

配速很慢540，應該是跑這路線最慢配速了。不過還好至少跑起來不會痛就沒有太嚴重了，遇到白毛前輩正往回走，跑到崗哨看到海伯的單車知道他剛起跑，果然繞過彎就看到他正要上斜坡喊他一聲，我轉回到停車處兩圈了，接著再往前跑只要腳痛就回頭不跑了。繼續跑一路到衝坡處都OK沒事，多跑一段補滿里程今天10KM收操，看狀況明天是否恢復衝坡跑還是間歇跑？

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