跑步知識／跑步和越野跑的下坡有那些不同？

撰文者：安德復復健專科診所 林妍汝物理治療師 對於打籃球、打排球這些需要大量跑跳運動的人來說，十字韌帶斷裂是最大的夢魘之一。現在我們大多知道有良好的手術後復健可以大大提升復原後的活動能力，但

2021-06-29 09:53