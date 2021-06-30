跑步知識／跑步和越野跑的下坡有那些不同？
公路下坡跑可以慣性往下跑
越野跑為什麼沒辦法
平路跑步時上半身挺直之後要稍微前傾
跑下坡時為什麼不前傾也不往後傾
平路跑步用後腳跟跑是在煞車
越野跑時下坡為什麼用前腳掌卻是在煞車
跑公路下坡看似很輕鬆
為什麼越野跑時卻一點都不輕鬆
有哪些不同的細節要注意
要如何調整讓下坡跑的順暢
另外跑階梯下坡又有哪些要注意的
本集來稍微閒聊一下
跑步和越野跑下坡時的差異
防疫期間
戴口罩勤洗手保持社交距離
遵守防疫規定
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