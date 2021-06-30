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指考自然衝刺／3種疫苗、9大實驗易入題 搞懂再上場

mRNA技術困難…代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

跑步知識／跑步和越野跑的下坡有那些不同？

運動筆記 / Jack Kox

公路下坡跑可以慣性往下跑

越野跑為什麼沒辦法

平路跑步時上半身挺直之後要稍微前傾

跑下坡時為什麼不前傾也不往後傾

平路跑步用後腳跟跑是在煞車

越野跑時下坡為什麼用前腳掌卻是在煞車

跑公路下坡看似很輕鬆

為什麼越野跑時卻一點都不輕鬆

有哪些不同的細節要注意

要如何調整讓下坡跑的順暢

另外跑階梯下坡又有哪些要注意的

本集來稍微閒聊一下

跑步和越野跑下坡時的差異

防疫期間

戴口罩勤洗手保持社交距離

遵守防疫規定

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越野跑

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