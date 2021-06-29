焦點人物／因為初戀踏入跑步的最速阿嬤 - 弓削田真理子

翻譯訪談 Su，編輯剪接 Bigfish

近年我們在許多賽事報導中見到了這位成績突出，而年齡也突出的一位女性跑者—弓削田真理子。在筆記中我們常以最速阿嬤尊稱她，編輯們抑或是跑友間談論到時都會想到當自己身處在該年齡時，是否也能保持熱情抑或是能在經歷媽媽、職場等角色後再度穿上跑鞋訓練並踏上賽場呢？

不斷挑戰自我的弓削田真理子（圖片來源：麥動）

本次訪談有幸由日本關西世界壯年運動會促成，這個由國際壯年運動總會（International Masters Games Association, IMGA）主辦的賽事，主要以 30 歲以上的運動員為主，最重要的是無年齡上限、不以國家、團隊分組，而是採個人報名制。而最速阿嬤－弓削田真理子在明年2022 年 5 月也將以選手身份，踏上賽場奔馳。

四度推進 60 歲以上女性馬拉松世界紀錄的弓削田真理子（圖片來源：thepaper）

2019年弓削田真理子成為首位馬拉松突破三小時大關的 60 歲以上女性（運動筆記報導），兩年來她又刷新了紀錄三次（第二次報導、第三次報導、第四次報導），把分齡紀錄推進到 2:52:01，她在田徑場上也有世界、日本分齡紀錄的表現！筆記會客室這次邀請她，跟筆記跑友們分享大家感興趣的話題！1. 幾歲，如何開始接觸跑步的呢？

以前國中的時候，在日本放學後有很多課外活動可以嘗試，那時候當我正在猶豫要選擇什麼的時候，我的初戀也出現了！所以那時就跟他加入同一個社團，剛開始真的就是如此，同時也從朋友那聽說他打算加入田徑隊，所以我也就開始了跟田徑的緣分。

當時雖然也發現自己好像任何運動都很容易上手，但因為初戀還是決定開始嘗試田徑，雖然當時還是比較像單戀的感覺，但還真是一個美好的緣分，哈哈！

2. 高中、大學專攻中距離時各項目的個人最佳，以及參加全國高校總體、日本選手權的最佳成績

高中參加全國高校總體的時候，雖然當時實際距離可能沒有800m，但當時跑了2分20秒左右，都已經是超過40年前的事情了啦！印象中大學的時候好像進步到了2分16秒左右。

1500m是大學時開始的，在日本選手權以4分36秒50拿到了第6名，而個人最佳則出現在以教職員的身份參加國民體育大會的時候跑出的4分36秒整。

3. 大學畢業後有想過朝職業跑者發展嗎

雖然現在日本的職業田徑方面實業團文化非常興盛，但很可惜在我那個時候還沒有出現，所以我如果再生的晚一些，可能也會因為追逐奧運殿堂的夢想加入也說不定！

4. 在高中擔任的職務以及工作內容

目前基本上由於60歲後已經退休，但偶爾還是會有些去學校工作協助的機會，由於工作崗位是保健體育的部分，上課時段就是帶著高中生們的各種體育活動，放學後當然也有課外活動的部分，我也會幫忙指導田徑隊裡長跑的部分，至於短跑則有其他老師來負責，而我就是跟著長跑部分的孩子們一起奔跑練習，努力訓練。

指導高中生的弓削田（來源：Youtube）

其中也常看到非常認真的學生，師生間彼此真心交流相輔相成，訓練上萬一有什麼爭議也都能迎刃而解，我自己也常常因此感到十分開心！整個感覺總是非常令人心情愉快，工作也能夠持續順暢進行，高中生真的很可愛呢！

5. 身為二男二女的母親、又有全職工作，想請問您在三十到四十歲之間有繼續維持訓練嗎？

我在26，31，34以及37歲的時候生產，總共有了4個小孩，所以30歲左右的時候還真的沒辦法進行太多的路跑訓練，因為身邊總是圍繞著4個孩子跑來跑去，自己只能偶爾出去跑一下，好不容易到了40歲左右，訓練才好不容易漸漸上軌道，平常也才能夠好好的跑上一個10公里長跑。

6. 什麼契機下在年過半百後還能夠維持高跑量的認真訓練呢？

我的初馬是24歲的東京國際女子馬拉松賽，那個時候以3小時9分完賽，從那個時候開始我就開始有了想要破三的目標，之後對這目標使命必達的使命感也一直維持地非常強烈，幾乎是老娘跟你拼了的感覺！

50歲之後孩子們也漸漸長大成人，這目標也就逐漸水水推舟地順利達成了！

7. 除了馬拉松以外，您在 3000m、5000m、10000m的田徑場內賽也屢破世界分齡紀錄，以60歲的年紀，想請問您如何針對各種不同的強度來訓練？

田徑場訓練情景（來源：Youtube）

雖然我的確是達成了10000m跟全馬的世界紀錄沒錯，但3000m跟5000m還是有點困難！而在平常的訓練菜單裡，一週兩次左右操場的速度練習還是非常重要的，通常是在禮拜四和日，而我通常是跑數次的1K，或者是4分速的5K~6K長間歇訓練。而另外就是我昨天也才剛跑完的有上下起伏的山路慢跑，為了避免上了年紀的肌肉流失。

8. 隨著年紀的增長，在恢復上的觀念和方式

人上了年紀之後 大家都了解疲勞會更容易累積不易消除，所以我除了常常去針灸，也會去超級錢湯，也就是溫泉放鬆。

弓削田真理子展示足底按摩的恢復器材

另外日本不是有一個溜冰冠軍的羽生帥哥嗎 我也有他有在穿，要價不菲但聽說可以幫助放鬆的睡衣，在睡覺上我蠻敢投資 也很講究的使用能夠幫助放鬆的產品，之前也從溫泉那裡的人模仿回來以腳部按摩器放鬆的訣竅 除此之外我的飲食也非常均衡。

9. 對同樣逐漸上年紀的運動愛好者的建議

要持續對運動的熱情 果然還是需要透過社群或其他方式尋找同好互相激勵最有效呢！雖然現在人的活動上有許多新的限制 但在疫情之前我跟在地的孩子們也常會每個月約去這裡的山上跑步，之後一起開心地吃午餐之類的，跑步上有同好陪伴真的還是很重要！

其他方面，果然有目標也是很重要的 很多時候總是一個人跑熱情還是會慢慢被消磨掉的，這時候就可以去收集情報尋找夏到秋季裡適合自己參加的路跑活動當作目標，其中例如當看到夥伴成績進步得獎，也會有很棒的激勵效果。

10. 家人及子女裡面有人也熱愛運動或長跑嗎？

目前只有剛剛也提到的28歲的兒子，他有在玩定向越野跑，就是那種在山裡跑來跑去尋找目標物的那種，而家裡其他人都分別有其他的興趣在經營，我也是家裡幾乎只有我有在玩運動，大家畢竟都有自己享受人生的方式呢！

譬如有個孩子是在高中指導廣播放送部的老師，在全國大會的時候，就曾經將我想成為日本第一的事情當作題材。其他也有孩子在別的領域獲得一些獎項的肯定，這樣看來我們家好像都有爭取榮譽認證的傳統呢！

11. 人生各階段在生活習慣、飲食、休閒娛樂上的變化和調整

成人之前我活的比較自我中心一些，結婚也有了孩子之後，生活重心就放在了家庭跟工作，偶爾也會去家族旅行，總而言之30到40歲左右的生活就是圍繞著家庭，當最小的孩子也進入高中後，雖然他們偶爾還是戀家，50歲左右終於可以開始經營些自己的興趣。

12. 除了跑步還有什麼其他興趣或休閒活動嗎？

搖滾樂我也是蠻喜歡的，所以也常常跟學生一起跳舞，透過各種活動給身體不同刺激真的很不錯，平常也喜歡跟學生打桌球。

其他像非常普通舒壓的購屋中心血拼跟泡湯，也真的超愛的！另外像現在夏天也有游泳課程，因為我每種運動都能找到樂趣，所以就算很冷也會去。

13. 除了正餐之外有什麼最喜歡的零食嗎？

因為總是覺得開始跑了之後就會餓，所以都會先吃一點再去山上，這時候總是會吃超喜歡的千層蛋糕，絕對是吃了才會出門。

弓削田真理子展示最愛吃的千層蛋糕

這幾乎是我唯一的零食，其他大概頂多只有巧克力，所以我都買這麼大的！像這個是楓糖，其他還有像草莓、巧克力、香草，也有季節限定的烤地瓜 開心果 鹽味檸檬，所以總是吃不膩呢！

14. 未來關於跑步和人生的計畫

這裡是達成60歲世界紀錄的一些記錄狀跟照片，接下來主要就是希望繼續挑戰65歲跟70歲分齡大約3小時多一點的世界紀錄！

Joan Benoit 於 1984 年成為首位女子奧運馬拉松金牌（圖片來源：國際奧會）

我也非常想要跟在女子馬拉松首度成為奧運正式項目的洛杉磯奧運金牌 Joan Benoit 女士一起跑波士頓馬拉松！現在都還是常常回味她當初衝線的情景，直到現在都還是非常仰慕的選手，很希望有機會當面跟她聊聊，是我現在人生的動力之一！

和弓削田真理子年紀相當還在跑馬拉松的 Joan Benoit（圖片來源：美國田協）

15. 關於運動上的教育跟交流也有什麼目標嗎？

對於學生我也希望能夠持續發揮訓練以及人生上面的正向影響，尤其是對認真的人，運動真的對人的身心靈都有全面正向的影響，因此特別希望學生都不要輕易被課業、訓練或比賽上的挫折給輕易擊倒，跟過去好好相處道別後，正向的繼續面對人生的各種挑戰，在課外活動中當然會碰到許多摩擦與溝通，但出了社會還是一樣會碰到，真的是很重要的教育呢！

16. 請問您有來過台灣嗎？

還沒呢，因為家庭的關係很難有這種機會！就是感覺很近的地方，就在沖繩旁邊的感覺，我很喜歡鳳梨，也常常吃台灣產的，感覺台灣就是很近很棒的地方！

以前其實也去過曼谷跟夏威夷跑馬拉松，離日本近的地方真的很吸引人呢！我現在住的地方是日本數一數二炎熱的埼玉縣熊谷市，夏天也常常跟學生一起在外面活動，現在世界只會越來越熱呢！

給台灣的跑友們的話

台灣的觀眾們，我是弓削田真理子，我會繼續努力，希望大家也可以跟我一起加油，跑步是一個怎樣的存在呢？大概就是豐富人生最好的運動之一，要一起繼續奔跑喔，我以後一定會去台灣的，到時候請多多指教！

弓削田真理子跟台灣跑有互相勉勵持續跑下去（圖片來源：Runners World）

最後，如同訪談中所提到的，雖然最速阿嬤與跑步緣起的初戀已過去，從另外一個角度來她與跑步戀愛長跑仍舊持續著！期間熱情雖會被消耗，找到自我紓壓的方式抑或是在社群上與跑友們互相加油激勵，期盼我們都能像弓削田真理子一樣在氣喘吁吁的賽道上，找享受人生的方式！