跑步小品／每天都是新的開始！

近期工作結束後宅在家，配合防疫保護自己、保護別人，週休假日收看美國職棒MLB電視直播，記得轉播時球評說的一句話：每天都是新的開始！球員球場上表現，九局比賽後見真章，每場不管結果如何，隔天調整腳步從新開始。的確目前隨著3級警戒延後，影響許多人的生活作息、心情起伏，隨著確診人數上上下下，設計對白：+0、+0、希望每天都見到-嘉伶！，每天都要調整好自己的狀態。

記得日前藉著空檔，閱讀一本跑步書籍，書籍名稱：去你的人生低谷（最速總的世界六大馬重生路），書籍作者：王冠翔。

在看完這本書以後，內心感佩作者毅力及熱心公益，在書籍內容提到許多經驗分享，確實是有志挑戰世界六大馬跑友的參考指南。

對於我這市民跑者來說，看完這本書內心則有更深一層省思：第50頁有寫到一段話：如果要形容作者的6大馬，作者會用以下6個字來做詮釋：歡、狂、念、善、驚、動！這讓我想起參加路跑也有，幾次印象非常深刻（美、狂、挫、飽、驚、善）。美：這場在台中港區舉辦的半程馬拉松，獲得分組第4名（2014年），俗話說：台灣最美的風景是（人），當時上台拍照時，確實是有深深感受到。

狂：這場在霧峰舉行的路跑賽，是我人生第一場馬拉松（2015年），賽程在霧峰山區進行，在30k處遇到撞牆期，雙腿抽筋、舉步維艱，最終5：00：51完賽，當時身上腰包是賽前拆NB背帶，用針線縫在錢包克難組成，賽後才抽空買路跑專用腰包。

挫：這場在彰化鹿港鎮舉辦路跑賽（2018年），賽前5天跌倒受傷，索性帶傷及左邊黑眼圈上陣，當天只能盡力而為，最後老天爺眷顧順利完成，成績僅差3分鐘就可上分組凸台。

飽：這場在嘉義市舉辦的路跑活動，從棒球場出發後，路途起起伏伏經過蘭潭，最終獲得半馬分組第4名（2018年），賽後舉辦喝Beer比賽，每個人喝一瓶台啤，為當天活動做完美Ending。

驚：這場在嘉義舉辦路跑活動（2020年），當時終點線前3k處，同組前3至名選手，擠成一團互相卡位，最後100公尺，我拔腿狂奔衝向感應門，獲得50歲組第三名，事後看成績彼此差距不到1分鐘。

善：2021年3月份見賢思齊，參加在台中烏日舉辦的公益路跑活動，一方面慢跑健身、挑戰凸台，更為社會貢獻自己微薄心力。

第114頁有寫到一段話：每個人都有自己的跑馬哲學，作者的哲學很簡單：我在，故我跑！這讓我想起第一次參加路跑活動（1995年、25歲），是在同事鼓勵下才一起去參加，一開始的念頭是想，透過慢跑維持適當的體適能，享受運動完成後汗水淋漓的感覺!。

第142頁有寫到一段話：2014年7月開始，作者參考（配速之神）高志明大哥提到的（漸速跑）與（間歇跑）菜單，以調整出自己的版本，短距離賽事因此有了明顯的進步。回想到自己見賢思齊，參考網站-運動筆記文章，也量力而為衍生適合自己的賽前課表。

第217頁寫到一段話：當2016年波士頓馬拉松選手們，通過了心碎坡後，比賽剩下8公里左右，但烈日灼身再加上心碎欲裂，其實已經讓選手們的意志消失殆盡，此時此刻最大動力無它，就是作者前一日約定，一定讓那面大國旗滿場飛揚！2018年在嘉義市舉辦路跑，我也完成宿願身穿國旗裝，跑完一場半成馬拉松，希望日後有機會也能穿國旗裝，參加國外舉辦的路跑活動。

第267頁有看到一張，2017年台北世大運照片：讓我回想到當時在台北田徑場，見證台灣選手締造最佳成績。

第276頁提到（作者太座）一段話：不必非要當別人公主，當別人主公也不錯。這使我想到有另外一半（嘉伶），在她堅毅及溫暖加持下，我參加路跑活動頓時，內心充滿十足的踏實感。

最後引用電視球評說的一句話勉勵自己：每天都是新的開始！希望疫情即時受到控制，生活作息恢復正常（0、+0、+0.....，每天都能見到嘉伶），目前為止保持身體健康最重要，帶口罩、勤洗手、保持社交距離、符合條件的人趕緊去打COVID-19疫苗。

避免群聚不能盡情揮汗運動，宅在家時配合適當的運動，維持自己適當的體適能，增加自己身體抵抗力，加油吧！