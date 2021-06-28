跑步小品／居家運動 暖身拉伸不可少

這波疫情暫時改變了很多人的工作、生活型態，像是學生族群就全就居家遠距上課，不論是原本的學校或是補習班，線上音樂課、線上體育課都突破了大家原本的想像，甚至連家長都跟著上課。

國小音樂老師教學影片引87萬人觀看 網友直呼：好羨慕https://udn.com/news/story/120914/5494604。有興趣的網友想重溫國小音樂課的可點進youtube影片跟練：https://www.youtube.com/watch?v=Wr670GQalsI

南崁國小線上體育課https://www.youtube.com/watch?v=uCvuTVnlAe4

不過回到上班族群就沒有這麼有趣了，畢竟上班不上課輕鬆，有的上班族是分流或異地辦公，有的是居家辦公搭配線上遠距開會，像我目前的工作型態就是後者，也因為居家辦公節省了每天通勤二個小時的時間，可以用來做更多的事情，不論是線上會議、寫簡報文件、或是拿來運動，疫情期間我一樣維持與疫情前的運動習慣，都是下班後在運動，花最多時間的跑步只是從運動場、河濱公園轉移到自家室內或是頂樓天台。還是希望快點回到原本的生活形態，能在路上奔跑大口呼吸現在都無法實現。去年台北馬的口號是 '勇感呼吸' ，現在要全民努力，我們年底才能在台北馬賽道上痛快呼吸

不論是跑步、核心肌力訓練或是TRX訓練，在訓練前我一定會先做一小段的暖身拉伸，確保已經喚醒激活身體準備進行高強度訓練，保護自己避免運動受傷的可能。由於我現在的跑步大部份都是以10公里為基本量，所以花在跑前暖身的時間會比較多，大約會有7~8分鐘，做好一連串的暖身動作。不過我並不是依靠記憶或是當天心情來做暖身動作的，而是透過運動APP的帶領，一個動作一個動作的完成。

我身邊有一些朋友跑步暖身是以1~2公里的緩慢跑來做為暖身，而且成績都還不錯，但因為我跑齡尚淺，很多跑步的知識跟經驗都還在學習累積，所以我比較依賴工具的輔助。不過截至目前為止將近二年的跑步過程，還沒有發生抽筋或筋膜受傷的問題，最多就是間歇跑後有時會酸一、二天。今天傍晚的天氣不錯，有點雲，所以不太熱，適合再跑一個半馬，而且空氣好時可以看見遠方的台北101。

跑前一小時吃了幾片仙貝及一杯烏龍茶，晚餐都是跑後再吃，今天照慣例準備好能量補給、飲水及音樂喇叭。

在kkbox各種曲風音樂隨機播放下，以1:44:31 約5分鐘均速完成了這次的練習，過程中在10公里時補統了一包時BCAA能量包和一顆塩碇還有補水，另外一包巧克力口味的就沒有吃到，實在是疫情前補充太多了，要快點用掉，免得放到過期浪費了，至於肌酸發泡飲則是跑後的補充飲料。這Amino STRONG BCAA能量包果膠完全沒有藥味，比上次同品牌BCAA沖泡飲好入口多了，但果膠就是太甜了，應該是為了快速補充能量的必要成份吧。

也是如同慣例，跑完也是晚上8點多了，不過今天月亮出來的比較晚，在下樓的時候，月亮都還沒露出臉來。但遠處的台北101大樓頂端依舊點亮起璀㻧的燈光。

不過太晚了，頂樓燈光照明不足，就沒拍跑後拉伸的照片了，不過跑後拉伸也是很重要的，特別是不想讓小腿變粗的跑友們，一定要記得做跑後拉伸。

一樣可以跟著運動APP的指示來操作。

跑前、跑後的暖身跟拉伸是我必做的，避免運動傷害，才能長長久久一直跑下去。