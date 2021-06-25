跑步小品／為追女孩而跑

「我，為追女孩而跑。」－孫子涵

依稀記得，那是小學一年級的夏天。印象沒錯的話，早上第二節後有一個大下課，十五分鐘的時光，對於那時候好動的小孩如我，是多麼的珍貴美好。而那一天，班上好多人出來玩鬼抓人，男男女女，蓄勢待發。黑黑白白我是您老杯後，快速決定出了兩隻鬼散開，我慌張的逃竄到鬼暫時不可及的地方，觀察每個人之間的位置，突然看到了角落的，她，我暗忖著：太好了，我們都不是鬼。

正當國小一年級的小腦袋瓜準備天馬行空，兩隻鬼錯落至前，採鉗形攻勢夾擊上來。「我一定要在她面前帥帥的！不能被抓到。」掉頭開跑，發現她已經跑在了我前頭，此時鬼已經望吾項背，我驅動著兩隻小肥短腿。「再快一點，再快一點！我要跟她逃到天涯海角！」

「噹、噹、噹、噹～」上課鈴聲打起。「太好了，上課前，沒被抓ㄉ⋯⋯」才剛以為自己是獲勝者的我，突然背後一掌襲至，我失去重心，往前摔去。「嗚嗚⋯⋯」我意識模糊的張開眼睛，她也在眼角餘光之中。「啊啊啊！他滿口都是血！快點去告老師！！」聽到鐘聲撤退回來的人看到了我的慘狀大叫，她，也在旁邊默默的看著我⋯⋯。後續被見義勇為的同學扛去保健室，我意識模糊的說不出聲，只聽到保健老師說我牙齒斷了，要轉大醫院，但這些都不重要，小小的拳頭始終不甘心的緊握：要是⋯⋯要是再快一點就好了⋯⋯我就可以逃開，就不會出糗，就可以追上那女孩⋯⋯。斷了兩顆門牙、嘴巴縫了五針，

自從那之後，我也沒有沒日沒夜的跑步，只是國中運動會跑步項目拿了第六名，高中繞圈圈賽拿獎牌，大學鉛球標槍第一，現在練會了牙通牙，然後有跑步習慣。

(牙通牙示意圖)

哦，你說故事中的女孩嗎？我爸後來見我每日忿忿不平、心有不甘的樣子，就帶著我跟姊姊一起轉學了，我也沒來得及證明，這就是青春的遺憾吧。嗎？到現在跑步的訓練目標還是一樣，期待下次再玩鬼抓人的時候，我能追上我那心儀的女孩，一起逃到天涯海角。