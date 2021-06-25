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跑步小品／防疫為上 期待賽道再見

運動筆記 / Terence Tsao

疫情漫延肆虐全國三級警戒，眼下沒有趨緩的跡象，三級警戒再延續二週。也就代表居家運動訓練也要持績下去，這麼堅持就是為了解封後回到正常生活，能在路跑的賽道上的表現能有進步。今天收到二則路跑活動的通知，8/8日舉辦「2021 慶祝父親節愛心公益路跑」和 11月28日舉辦的「國家地理路跑」二場賽事都決定今年取消不辦了。

主動單位也都是全額退費，自行吸收作業成本，之前有的路跑取消後有另一選擇將報名費保留到明年，這二種作法我都可以接受。

這幾天都在下雨，上不了頂樓天台跑步，只有在陽台原地跑和室內進行核心鍛練和作瑜伽拉伸。

在室內跳繩常常會造成很大的動靜，除了樓下可能會抗議外，跳繩可能會打到傢俱，家電，所以我常常利用樓梯間的空地來跳繩，完全不會打擾到別人。

只是剛開始跳繩的那幾天，節奏感沒掌握好，時不時會跳繩會打到自己，特別是手背就被打到好幾次，一條一紅印痛死了，不過現在技巧有進步了，就比較不會打到了。

不過夏天在樓梯間跳繩還是蠻折磨人的，主要就是吹不到風~~很熱，跳一會就滿身大汗了，所以運動間的補水很重要，豆漿是很好的選擇，我通常會選低糖或無糖的。

另外，室內運動的種類就很多元了，健腹滾輸是不錯的器材，目前我正在努力朝膝蓋可以離地的全身健腹輪操作。其它如壺鈴、伸展帶等等都是蠻常使用的器材，但更多時候是直接徒手訓練。

當然了，前面提到瑜伽也是必做的練習之一，這時候跟著keep app裡的漂亮瑜伽教練一起做，覺得精神都變好了。

keep app 的運動內容很多，我就把登山車加上訓練台變成室內腳踏車來練習。keep app的直播互動課很多，線上線下可以有互動，上課起來一點都不無聊。

這麼多人一起運動，真的有趣，一點都不枯躁。因為疫情警戒不知道還會持續多久，為也讓自己居家不無聊，也能持續有運動的習慣，有一個好的輔助工具或是誘因都是很好。我的輔助工具就是keep app，誘因就是要在跑步上創造更好的個人紀錄。

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